تواصل قوات الجيش الإسرائيلي سلسلة من المداهمات والاشتباكات في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة، إذ قتل 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في ظل استمرار المواجهات هناك تزامنا مع الحرب في غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش "يقوم بأنشطة لمكافحة الإرهاب في المنطقة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي بلدة يطا جنوبي مدينة الخليل ، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي الإسرائيلي ، بحسب ما أكدت الطواقم الطبية الفلسطينية وذلك خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام البلدة واعتقال 9 فلسطينيين.

وتجددت اعتداءات مجموعات من المستوطنين على الفلسطينيين، في مدينة نابلس، وفق مصادر فلسطينية محلية كما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي صباح السبت.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وإصابة خمسة بجروح في مخيم جنين. وقتل إسرائيلي عندما أطلق فلسطينيون النار على سيارته شمالي الضفة الغربية، وفق مصادر طبية وعسكرية إسرائيلية.

ونبهت الأمم المتحدة إلى أن الوضع في الضفة الغربية "مقلق"، ودعت إلى "تحرك عاجل" لمعالجته.

واعتقل الجيش الإسرائيلي أيضا 25 فلسطينيا من مدن وقرى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان إلى أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة وصل إلى 2425 فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأضاف أن غالبية المعتقلين من حركة حماس، ومن بينهم وزراء ونواب سابقون، تم تحويل أكثرهم إلى الاعتقال الإداري.

وتصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة قبل أكثر من شهر.

وارتفع عدد الذين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر في الضفة الغربية برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين إلى نحو 132 فلسطينيا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.