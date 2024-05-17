إيلاف من لندن: حكمت محكمة بريطانية على الإرهابي الذي طعن شخصًا غريبًا حتى الموت في هجوم بدافع الثأر لما يجري في غزة، بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 44 عامًا.

وكان أحمد علي عليد، 45 عاماً، وهو طالب لجوء ادعى أنه من المغرب، كان سيقتل المزيد من الأشخاص لو لم تحاصره الشرطة المسلحة أثناء بحثه عن المزيد من الضحايا في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسبما قيل في محاكمته التي استمرت أسبوعين.

وأُدين علي عليد في الشهر الماضي في محكمة التاج في تيسايد، وقالت القاضية السيدة تشيما-غروب إنه "لم تكن لديه الشجاعة للاعتراف بذنبه في المحكمة" وليس لديه تاريخ من المرض العقلي.

محاولة قتل زميل

وكان عليد قد حاول قتل زميله في المنزل جافيد نوري، 31 عاماً، وهو متحول إلى المسيحية، ثم جاب شوارع هارتلبول حتى صادف تيرينس كارني، 70 عاماً، وطعنه ست مرات في الصدر والبطن والظهر.

وقالت القاضية أثناء الحكم عليه: "لقد هاجمت وقتلت تيرينس كارني في عمل إرهابي. لقد قصدت ذلك الانتقام من تصرفات دولة أجنبية، إسرائيل، وترهيب الحكومة البريطانية والتأثير عليها في علاقاتها الدولية. لقد كنت تأمل في تخويف شعب بريطانيا وتقويض الحريات التي يتمتعون بها".

واضافت القاضية: "عندما حاولت قتل جاويد نوري، كان الهدف أيضًا معاقبته على اعتناقه المسيحية، وهو أمر لا تسمح به عقيدتك الإسلامية، والذي يعتبره مرتدًا. لكل من هذه الجرائم، يُحكم عليك بالسجن مدى الحياة".

لحظة الاعتقال

وتظهر لقطات اعتقاله عليد رجال شرطة مسلحين وهم يصرخون مطالبينه "بالانبطاح على الأرض". ثم تغطي نقاط الليزر الحمراء المنبعثة من بنادق الشرطة جسده ويبدو أنه يتجاهل طلباتهم.

وبعد اعتقاله قال للشرطة إن جرائمه - بعد أسبوع من هجمات حماس على إسرائيل - كانت "من أجل شعب غزة"، في إشارة إلى علاقات بريطانيا بإسرائيل، وأنه كان يريد قتل المزيد من الضحايا.

وقال عليد خلال مقابلته مع الشرطة: "أقسم بالله لو كان لدي رشاش ولدي المزيد من الأسلحة لكانت بالآلاف".

مهاجمة ضابطتين

وفي نهاية المقابلة، هاجم عليد ضابطتين تجريان المقابلة، وأمسك بإحداهما وطرحها على الأرض بينما كان يصرخ "فلسطين" و"الله أكبر"، مما دفع محاميه إلى الاتصال بالرقم 999.

وقال المدعي العام جوناثان سانديفورد كيه سي لمحكمة التاج في (تيسايد) إنه يسعى للحصول على حكم مدى الحياة بتهمة القتل على أساس أنها جريمة قتل "تم ارتكابها بغرض تعزيز قضية سياسية أو دينية أو عنصرية أو أيديولوجية".

مجرم خطير

ووصفت القاضية تشيما-غروب علي علي بأنه "مجرم خطير" وقالت إن هيئة المحلفين "رأت حقيقة أكاذيبه" عندما ادعى أن أحد المترجمين ارتكب أخطاء في ترجمته وأن دوافعه لم تكن دينية أو سياسية.

ولم تفرض عليه عقوبة السجن مدى الحياة، على الرغم من اتفاقها مع الادعاء على أن هجماته كانت جرائم إرهابية.

واستمعت المحكمة إلى كيف سافر طاهى المعجنات السابق من المغرب إلى إسبانيا في عام 2007 وقضى بعض الوقت في 13 دولة أوروبية مختلفة - بما في ذلك إيطاليا وألمانيا - قبل وصوله إلى ميدلزبره بالعبارة من هولندا في عام 2020.

وقال القاضي إن علي عليد لم يواجه تحديًا من قبل أفراد قوة الحدود عند وصوله. وكان طلب اللجوء وقضى السنوات الثلاث التالية في فندق في هال، ثم سكن بتمويل من الدولة في منزل مُدرج في هارتلبول، في انتظار معالجة طلبه.

