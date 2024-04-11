إيلاف من لندن: استمعت محكمة بريطانية إلى أن متطرفًا إسلاميًا قتل رجلاً في الشارع احتجاجًا على الصراع بين إسرائيل وغزة.

وكان أحمد عليد، 45 عامًا، طعن تيرينس كارني، 70 عامًا، طعنًا قاتلًا، بعد أن "صادفه" في بلدة (هارتلبول) في أكتوبر 2023، حسبما أُبلغت محكمة تيسايد كراون. وينفي السيد علي جريمة القتل ومحاولة قتل زميلته في المنزل.

وقال ممثلو الادعاء إنه أراد قتل الناس دعما لفلسطين ومعارضة إسرائيل، وإنه يريد "تحرير فلسطين من الصهاينة" كما أفاد بذلك تحقيق الشرطة.

وقيل إن أحمد عليد، وهو طالب لجوء يعيش في هارتلبول، أخبر الشرطة أنه قتل "لأن إسرائيل تقتل الأطفال"، وأنه لو كان لديه مدفع رشاش، لكان قد قتل المزيد من الناس.

وقد مثل عليد للمحاكمة بتهمة قتل تيرينس كارني، 70 عامًا، في وسط مدينة هارتلبول في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي.

كما أنه متهم بمحاولة قتل زميله في المنزل، جاويد نوري، الذي اعتبره مرتداً لأنه تحول من الإسلام إلى المسيحية.

ويواجه العليد، وهو مواطن مغربي، تهمتين إضافيتين بالاعتداء على اثنين من رجال المباحث الذين استجوبوه بعد اعتقاله. ودفع بأنه غير مذنب في جميع التهم.

وقال المدعي العام جوناثان سانديفورد، لهيئة المحلفين في محكمة تيسايد كراون في ميدلسبره إن عليد كان واحدًا من أربعة رجال، جميعهم من طالبي اللجوء، يتقاسمون منزلًا في هارتلبول.

اعتناق المسيحية

وقال إن نوري وعليد استمرا في البداية حتى اكتشف المدعى عليه أن نوري كان مسلماً واعتنق المسيحية. وقال سانديفورد إن عليد اعتبر نوري مرتداً، وبالتالي فهو شخص يستحق الموت.

ولاحظ رفاق المنزل أن علي كان يولي اهتمامًا خاصًا بالتغطية الإخبارية لهجمات حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، وبدأ في حمل سكين، حسبما سمعت هيئة المحلفين.

وكان نوري قد اشتكى للشرطة من سلوك عليد التهديدي المزعوم، لكن سانديفورد قال "سواء كان ذلك صوابا أو خطأ"، قررت الشرطة أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة.

وقال سانديفورد إن حقيقة شكوى نوري كانت دافعاً لرغبة علي في قتله. وأضاف أن نوري كان في السرير عندما ركل علي، المسلح بسكينين، باب غرفة نومه وطعن الضحية عدة مرات في صدره وساقه.

الله أكبر

واستمعت هيئة المحلفين إلى تسجيل صوتي من مكالمة هاتفية على الرقم 999، حيث أمكن سماع نوري وهو يصرخ، كما سُمع شخص يقال إنه علي وهو يصرخ بشكل متكرر "الله أكبر".

ويزعم الادعاء أن علي اعتقد أنه قتل نوري وأنه غادر المنزل وسار نحو وسط هارتلبول مسلحا بسكين واحد.

وشاهدت هيئة المحلفين لقطات كاميرات المراقبة التي قال الادعاء إنها أظهرت اقتراب عليد من كارني من الخلف. وعندما أدرك كارني أن علي يحمل سكينًا، بدأ بالهرب. لكن عليد طعنه مراراً وتكراراً. توفي كارني في مكان الحادث.

واستمعت المحكمة إلى تشريح الجثة الذي أثبت أن الضحية تعرض للطعن ست مرات في الصدر والبطن والظهر. وقال سانديفورد إن عليد اعترف بقتل كارني في مقابلة مع الشرطة، وقال إنه يريد قتل المزيد من الأشخاص، لكن الإصابات في يده منعته من ذلك.

مزيد من القتل

وقال سانديفورد: "لقد أقسم بالله أنه لو كان لديه مدفع رشاش والمزيد من الأسلحة لقتل المزيد من الضحايا".



وفي وقت لاحق من المقابلة، اعترف عليد بأنه كان ينوي قتل السيد كارني وقال إن نيته كانت قتل المزيد من الناس. ووصف كارني بأنه ضحية بريئة، قُتل لأن بريطانيا خلقت ما وصفه بـ"الكيان الصهيوني".

لقد عبّر عن الأمر بهذه الطريقة: لقد قتلوا أطفالاً وأنا قتلت رجلاً عجوزاً”.

وقال سانديفورد إن عليد أخبر الضباط أن بريطانيا "كانت على وشك الانفجار وأنه سيكون هناك المزيد من الضحايا". وقال علي إن الهجمات كانت من أجل فلسطين وأنه "مستعد للشهادة".

وبعد إلقاء القبض على عليد، تم نقله إلى ميدلسبره حيث ألقى خطابًا باللغة العربية في زنزانته وتم تصويره بالكاميرا التي يرتديها على جسده.

وقال سانديفورد إن علي اعتدى على محققتين أجرتا مقابلة معه. وقال "كلا المحققتين اهتزت بتجربتها."

