إيلاف من القدس: أعلن ممثل إسرائيل لدى المحكمة الدولية في لاهاي أنه بحوزة إسرائيل معلومات ووثائق وصور تشير إلى وجود نحو خمسين نفقاً يربط مدينة رفح بشبه جزيرة سيناء. وأضاف أن عددا من الأسرى والمختطفين الإسرائيليين محتجزين هناك.

وكانت "إيلاف" كشفت في 20 شباط (فبراير) أن هناك أنفاق كبيرة تتسع لسيارات تربط رفح بمصر وأن هناك تقديرات أمنية بأن قادة حماس استطاعوا الهرب عبر هذه الأنفاق مع أسرى ومختطفين.

وكان خبر إيلاف قد أثار ضجة كبيرة في الأوساط الإسرائيلية وأحرج المؤسسة السياسية التي عملت على نفي المعلومات ورفض الناطق العسكري الإسرائيلي في حينها التعليق أو الرد على أسئلة إيلاف.