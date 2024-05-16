إيلاف من المنامة: هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، حركة حماس، خلال كلمته التي ألقاها، الخميس، في القمة العربية الثالثة والثلاثين والتي تستضيفها البحرين.

واتهم الرئيس الفلسطيني الحركة بتوفير ذرائع لإسرائيل كي تهاجم قطاع غزة قائلا: "العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم، في السابع من أكتوبر، وفرّت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة وتمعن فيه قتلا وتدميرا وتهجيرا".

وأكد أن "ما فعلته حماس كان قرارا منفردا وغير مسؤول"، مضيفا "حماس هي التي ترفض إنهاء الانقسام الداخلي".

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن "جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة مستمرة منذ 7 أشهر، مضيفا أن إسرائيل دمرت أكثر من 70 % من البنية التحتية في غزة".

كما أكد رفضه تهجير الفلسطينيين وتكرار مأساة النكبة مشيرا إلى أن " أولويتنا هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي".

واعتبر أن "الوقت ملح لتفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني".

وفيما يتعلق بالموقف الدولي قال عباس: "الولايات المتحدة استخدمت الفيتو 4 مرات لمنع وقف الحرب وحصول فلسطين على عضوية أممية".

وأردف أبو مازن: "على أميركا التوقف عن استخدام الفيتو ضد القتل الجماعي الدولي".