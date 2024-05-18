إيلاف من القاهرة: أثار رجل الأعمال والمجتمع المصري نجيب ساويرس موجة جديدة من الجدل في مصر والعالم العربي خلال الساعات الماضية، مستشهداً بالقرآن، وتحديداً سورة "الكافرون" ليؤكد أن الدين عند الله ليس الإسلام فقط.

ساويرس نشر سورة "الكافرون" عبر حسابه الشخصي "الرسمي" بمنصة إكس، وعلق عليها قائلاً :"هذه السورة تعارض ان الدين عند الله الاسلام فقط لقد اقر الله بان هناك ديانات اخري وكل انسان حر في عقيدته واختياره. الاساس حتي في الاسلام هو المعاملة و الله أعلم".

وأثارت تغريدة ساويرس جدلاً واسعاً، خاصة أن حسابه يحظى بمتابعة 8.5 ملايين متابع، وبلغت مشاهدات ما كتبه أكثر من مليون مشاهدة، وتعليقات بالآلاف.

نجيب ساويرس يملك جرأة كبيرة في طرح كافة القضايا بالغة الحساسية، سواء الدينية أو السياسية وكذلك الاقتصادية الاجتماعية، فهو أحد أكبر أثرياء العالم وليس مصر والعالم العربي فحسب، وعلى الرغم من هجوم البعض عليه في كثير من الأحيان، إلا أنه يحظى بدرجة كبيرة من الاحترام في الأوساط المصرية، لحرصه الشديد على التمسك بمصريته على الرغم من الجدل الديني والسياسي والاقتصادي الذي يثيره.

أهلاً بك في الإسلام!

واقعة "إن الدين عند الله الإسلام"، ليست الأولى التي يناقشها ساويرس، فقد سبق أن أثار جدلاً واسعاً في عام 2018، رداً على حساب كتب صاحبه:"أحب الصالحين وليست منهم"، موجهاً تغريدته لساويرس: "يا ساويرس أدعوك للدخول في الإسلام تكون بكدا كسبت الدنيا وكسبت الآخرة وكسبت المسيح ومحمدا عليهما الصلاة والسلام أما لو فضلت كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم هتكون كسبت المليارات في الدنيا لكن خسرت الآخرة قل( أشهد أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبدالله ورسوله)".

وفاجأ ساويرس متابعيه بالرد على التغريدة قائلاً: "انا سعيد بدينى كما انت سعيد بدينك ... في النهاية محدش إختار دينه والله واحد للكل ولو شاء ربك لوحد الأديان !".