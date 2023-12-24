رفح (الاراضي الفلسطينية): اتهم فلسطينيون الجيش الإسرائيلي الأحد بتعذيبهم أثناء اعتقالهم في قطاع غزة، مؤكدين لوكالة فرانس برس تعرضهم الى "الضرب" لفترات طويلة.

واعتقل الجيش الإسرائيلي مئات من الفلسطينيين في قطاع غزة خلال عملياته البرية التي بدأت في 27 من تشرين الأول/أكتوبر، وقام بالتحقيق معهم للاشتباه بارتباطهم بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل أخرى.

وأطلق سراح ما يناهز عشرين من هؤلاء وأدخلوا مستشفى النجار في مدينة رفح بجنوب القطاع المحاصر.

وقال مدير المستشفى مروان الهمص إن هؤلاء "يعانون كدمات وآثار الضرب ووصلوا المستشفى للعلاج اليوم".

"واصل ضربي بكل قوة"

وأوضح أحد المفرج عنهم ويدعى نايف علي (22 عاما)، لفرانس برس أنه اعتقل من حي الزيتون في شرق مدينة غزة.

وقال إن الجنود الإسرائيليين "قاموا بأخذ النساء على جنب والرجال على جنب آخر. ووضعونا في بيت استوطنوا فيه في المنطقة. قيّدونا ليومين بالضبط وراء ظهورنا. دون الحصول على مياه ولا طعام ولا حمام ولا أي شيء. فقط ضرب".

وأكد أن جنديا "واصل ضربي بكل قوة" حتى بعدما أبلغه بإصابته.

وأضاف "قاموا بوضعنا في شاحنات واخذونا إلى مكان لا نعرفه. منطقة باردة مثل الثلج"، متابعا "كانوا يسكبون علينا مياها باردة (..) ثم أخذونا إلى السجن وتعرضنا للتعذيب والضرب. ممنوع الكلام. ممنوع نزع عصبة العينين. وممنوع فك الأصفاد".

وأشار علي الى أن الإسرائيليين "كانوا يرمون الخبز ولا يقبلون إطعامنا إياه. جعلونا نموت من الجوع".

وأوضح "قاموا بإزالة الأصفاد الحديدية ثم قاموا بتقييدنا بأصفاد بلاستيكية. في الحافلة كنت مجبرا على إنزال رأسك وممنوع رفعه. ثم قاموا برمينا على الحدود مع مصر، وبقينا نمشي لحين وصولنا معبر رفح" الحدودي.

من جهته، جلس خميس البرديني (55 عاما) على سرير في المستشفى بينما بدت آثار الأصفاد والكدمات على جسده، وفق فيديو لفرانس برس.

وقال "لثلاثة أيام. لا تعرف أين انت وإلى اين تذهب. طوال الليل (يسكبون)مياه باردة فوقك وبالنهار ضرب وضرب".

وأضاف "ذهبنا بعدها إلى السجن ولم نعرف اي سجن وما اسمه".

وفقاً للقانون الدولي

وفي رده على فرانس برس، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يعمد الى "اعتقال واستجواب الأشخاص المشتبه في تورطهم في النشاط الإرهابي. يتم إطلاق سراح الأفراد الذين يتبيّن أنهم لا يشاركون في أنشطة إرهابية".

وأضاف الجيش "يُعامل الأفراد المحتجزون وفقاً للقانون الدولي (...) أثناء احتجازهم، يتم إعطاء المشتبه بهم ما يكفي من الطعام والماء، ويتم معاملتهم وفقًا للبروتوكول".

وكان الجيش أعلن في 19 كانون الأول/ديسمبر فتح تحقيق في وفاة عدد من الفلسطينيين الذين تمّ اعتقالهم في قطاع غزة، في السجن.

وتعرض الجيش في الأسابيع الأخيرة لانتقادات إثر انتشار صور لعشرات الموقوفين في قطاع غزة لا يرتدون سوى ملابس داخلية تحت حراسة جنود إسرائيليين، وهم معصوبي الأعين ومكبّلي اليدين، ويجلسون أو يركعون على الأرض في أحد شوارع غزة.