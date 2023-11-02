واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، ردًا على رجل قاطعه خلال تجمع انتخابي، أنه يؤيد "فترة توقف" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، من أجل السماح "للأسرى" بمغادرة قطاع غزة.

وخلال إلقاء بايدن كلمة في فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية، قاطع رجل الرئيس الديمقراطي قائلاً: "بصفتي حاخاماً، أطلب منكم الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على الفور".

ورد الرئيس البالغ من العمر 80 عاماً والطامح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة العام المقبل: "أعتقد أننا بحاجة إلى فترة توقف. فترة التوقف تعني إفساح الوقت لإخراج الأسرى".

ورداً على سؤال بشأن ما أدلى به بايدن، قال البيت الأبيض إن ما قصده الرئيس بكلمة "الأسرى" هم الرهائن المحتجزون لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وفي معرض دفاعه عن موقفه خلال هذه الحرب، قال بايدن: "أنا من أقنع بيبي (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو) بالدعوة إلى وقف إطلاق النار لإخراج الأسرى. أنا من تحدث إلى (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي لإقناعه بفتح باب" معبر رفح الذي يربط جنوب القطاع بمصر.

وتعليقاً على هذا الجانب من تصريح الرئيس الأميركي، قال البيت الأبيض إن بايدن قصد بكلامه الرهينتين الأميركيتين اللتين أطلقت سراحهما مؤخراً حركة حماس.

مكافحة الإسلاموفوبيا

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي في وقت سابق الأربعاء، أنها ستضع استراتيجية لمكافحة الإسلاموفوبيا، في قرار يأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر في أنحاء البلاد بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

"لا مكان للكراهية"

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إن "الرئيس بايدن ترشح لمنصب الرئاسة لاستعادة روح أمتنا. وهو واضح بشكل لا لبس فيه: لا مكان للكراهية في أميركا ضد أي كان. نقطة على السطر".

وأضافت: "لفترة طويلة، المسلمون في أميركا، وأولئك الذين ينظر إليهم على أنهم مسلمون، مثل العرب والسيخ، عانوا من عدد غير متناسب من الهجمات التي تغذيها الكراهية وغيرها من حوادث التمييز".

وأوضح البيت الأبيض أنه سيتم تطوير هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع الجاليات المعنية.

وخصت جان-بيار بالذكر ما وصفته بالقتل "الهمجي" لصبي أميركي من أصل فلسطيني يبلغ ستة أعوام في ضواحي شيكاغو مؤخراً، في واقعة ربطتها الشرطة بالنزاع الدائر بين إسرائيل وحماس.

وأطلقت الحكومة الأميركية بالفعل خطة لمكافحة معاداة السامية في أنحاء البلاد.