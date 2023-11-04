إيلاف من لندن: اعتقلت الشرطة البريطانية 11 شخصاً خلال الأسبوع الرابع من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في وسط لندن.

وتجمع آلاف المتظاهرين في ميدان الطرف الأغر في قلب لندن، للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتم نشر تفاصيل ثلاثة اعتقالات في وقت سابق من يوم السبت، وقامت الشرطة بتحديث الرقم إلى 11 في وقت لاحق.

وقالت شرطة العاصمة إن شخصا اعتقل بعد أن "عرض لافتة يمكن أن تحرض على الكراهية". وقد تم احتجازهم بموجب المادة 12 من قانون الإرهاب.

وتم اعتقال آخر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة بينما تم القبض على ثالث بتهمة خرق قانون النظام العام.

اعتصام احتجاجي

وبشكل منفصل، قالت شرطة النقل البريطانية إنه كان هناك اعتصاما احتجاجيا في محطة تشيرينغ كروس للسكك الحديدية وإن الضباط "يتعاملون بنشاط" مع المتظاهرين.

وأضافت أن "الاحتجاج منع بعض الركاب من الوصول إلى القطارات والأرصفة". وقالت "المحطة تعمل حاليًا كمخرج فقط لأسباب تتعلق بالسلامة."

وفي وقت سابق، قالت شرطة النقل إنها على علم "باللقطات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر وهم يهتفون في قطار الأنفاق".

تطرف وكراهية

وقبيل الاحتجاجات، حذر كبير حاخامات بريطانيا من "التطرف الكراهية". وقال السير إفرايم ميرفيس إن الخطوط الفاصلة بين المتظاهرين و"أولئك الذين يدعمون الإرهاب الوحشي لحماس" أصبحت "غير واضحة للغاية".

وقالت قناة (سكاي نيوز) إنه مع تنظيم احتجاج في ميدان الطرف الأغر بعد ظهر يوم السبت، قالت شرطة العاصمة إنه سيكون هناك "تركيز أكبر" على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعرف على الوجوه للقضاء على السلوك الإجرامي.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن تنظيم مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في يوم الهدنة سيكون "استفزازيًا وغير محترم".

ويأتي ذلك بعد تقارير تفيد بأن عشرات الآلاف من المتظاهرين يخططون للنزول إلى الشوارع في 11 نوفمبر للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم من أن المنظمين وعدوا بتجنب وايتهول حيث يقع النصب التذكاري للحرب.

كبير الحاخامات

وإذ ذاك، قال السير إفرايم إن الهجوم المميت الذي نفذته حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي أثار أحدث صراع دموي في غزة، يعني أن العديد من الهتافات التي سمعت خلال الاحتجاجات الأخيرة، بما في ذلك الدعوات إلى "الجهاد" و"الانتفاضة"، يجب أن يُنظر إليها على أنها دعم المسلحين.

وكتب كبير الحاخامات في صحيفة التايمز اللندنية: "يشعر العالم بأنه مختلف لأنه في نفس اللحظة التي يجب أن يكون فيها أكثر وضوحا من أي وقت مضى ما هو المقصود بـ"المقاومة" و"الجهاد" و"الانتفاضة" و"الانتفاضة" التي تقوم بها حماس، أكثر فأكثر". والآن يدعو الناس علناً إلى هذه الأشياء في مدن في جميع أنحاء بريطانيا والعالم، وهذا تطرف بغيض. يجب أن نتحلى بالشجاعة الأخلاقية لنسميها باسمها ونواجهها."

وأشار السير إفرايم إلى احتجاج مانشستر برفع لافتة تظهر الدعم "للمقاومة الفلسطينية" وقال إنه لا يوجد غموض في الكلمات المستخدمة. وكتب: "هل كان كل من حضر تلك المسيرة يرغب حقا في الانضمام إلى مثل هذه الأعمال الوحشية؟ وآمل مخلصا أنهم لم يفعلوا ذلك".

خطوط غير واضحة

وقال كبير الحاخامات: "ومع ذلك، لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا، على أقل تقدير، أن الخطوط الفاصلة بين أولئك الذين يريدون فقط الدفاع عن رفاهية الفلسطينيين الأبرياء وأولئك الذين يدعمون الإرهاب الوحشي الذي تمارسه حماس، أصبحت غير واضحة إلى حد كبير".

واضاف: "وبقيت تلك الخطوط غير واضحة في التظاهرات اللاحقة، التي أظهرت فيها أقلية بفخر تطرفها على لافتاتها وفي هتافاتها، بينما وقفت الأغلبية إلى جانبها".

وتابع السير إفرايم: "أصبحت الخطوط المماثلة غير واضحة في الخطب التي تُلقى في أقلية من المساجد، والتي تحرض على الكراهية وحتى العنف ضد اليهود، في حين أن غالبية رجال الدين المسلمين البارزين يلتزمون الصمت".

وقال: "إنهم غير واضحين في حرم الجامعات حيث تعلن أقلية من الطلاب والمحاضرين دعمها للانتفاضة بينما تبدو الأغلبية غير مبالية. "من الضروري أن نعيد رسم خطوط الوضوح الأخلاقي هذه دون تأخير."