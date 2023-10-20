مع استمرار الحرب في غزة، خرجت عقب صلاة الجمعة اليوم مظاهرات في عدد من الدول العربية داعمة للفلسطينيين في قطاع غزة.

في مصر، خرجت من الجامع الأزهر بوسط القاهرة مظاهرات لدعم غزة بعد صلاة الجمعة، مخترقة شارع الأزهر والمنطقة المحيطة، وهتف المتظاهرون بشعارات لدعم سكان غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومطالبين بوقف القصف الجوي الإسرائيلي على القطاع.

BBC

BBC

وندد المتظاهرون بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وطالبوا بفتح معبر رفح البري أمام المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية لسكان غزة، وذلك وسط وجود أمني مكثف.

BBC

وفي ميدان التحرير ومحيطه بوسط القاهرة، خرجت مظاهرة أخرى شارك فيها مئات الأشخاص اليوم الجمعة للتنديد بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وهتف المشاركون "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، في إشارة للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة، والذي يمثل واحدا من أقدس الأماكن لدى المسلمين.

كما شهدت محافظات عدة في مصر خروج مظاهرات متفرقة، بعد صلاة الجمعة، تأييدا لأهالي غزة ورفضا لاستمرار الحرب، وسط وجود أمني مكثف.

Getty Images مظاهرات في العراق دعما لغزة

وفي العاصمة العراقية بغداد، احتشد آلاف الأشخاص بعد خروجهم من صلاة الجمعة بمسجد الإمام أبي حنيفة في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

Getty Images

وارتدى بعض المتظاهرين العراقيين، وغيرهم في دول عربية أخرى، الكوفية الفلسطينية وتوشحوا بالأعلام الفلسطينية.

Getty Images الأردن

في الأردن احتشد آلاف الأشخاص في العاصمة عمَّان بعد صلاة الجمعة يحملون لافتات وأعلام فلسطينية، وساروا من المسجد الحسيني الكبير إلى ساحة النحل مطالبين بوقف القصف الإسرائيلي للمدنيين في غزة.

AFP البحرين

وفي دولة البحرين، رفع نساء لافتات ورددن شعارات خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين، وذلك بعد صلاة الجمعة في قرية الدراز على الساحل الشمالي الغربي للبحرين.

Getty Images قطر

وفي العاصمة القطرية الدوحة، تظاهر حشد من الناس خارج مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب عقب صلاة الجمعة دعما للفلسطينيين، ورددوا شعارات مناهضة لإسرائيل، رافعين الأعلام الفلسطينية.

Getty Images سلطنة عمان

وجرت مظاهرات أيضا في العاصمة العمانية مسقط، رفع خلالها المتظاهرون لافتات تحمل اسم غزة وفلسطين مطالبين بوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.