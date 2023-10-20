مع استمرار الحرب في غزة، خرجت عقب صلاة الجمعة اليوم مظاهرات في عدد من الدول العربية داعمة للفلسطينيين في قطاع غزة.

في مصر، خرجت من الجامع الأزهر بوسط القاهرة مظاهرات لدعم غزة بعد صلاة الجمعة، مخترقة شارع الأزهر والمنطقة المحيطة، وهتف المتظاهرون بشعارات لدعم سكان غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومطالبين بوقف القصف الجوي الإسرائيلي على القطاع.

مظاهرات القاهرة
BBC
أشخاص يتظاهرون
BBC

وندد المتظاهرون بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وطالبوا بفتح معبر رفح البري أمام المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية لسكان غزة، وذلك وسط وجود أمني مكثف.

أشخاص يتظاهرون
BBC

وفي ميدان التحرير ومحيطه بوسط القاهرة، خرجت مظاهرة أخرى شارك فيها مئات الأشخاص اليوم الجمعة للتنديد بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وهتف المشاركون "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، في إشارة للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة، والذي يمثل واحدا من أقدس الأماكن لدى المسلمين.

كما شهدت محافظات عدة في مصر خروج مظاهرات متفرقة، بعد صلاة الجمعة، تأييدا لأهالي غزة ورفضا لاستمرار الحرب، وسط وجود أمني مكثف.

أشخاص يتظاهرون
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مظاهرات في العراق دعما لغزة

وفي العاصمة العراقية بغداد، احتشد آلاف الأشخاص بعد خروجهم من صلاة الجمعة بمسجد الإمام أبي حنيفة في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

شخص يرتدي الكوفية الفلسطينية
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وارتدى بعض المتظاهرين العراقيين، وغيرهم في دول عربية أخرى، الكوفية الفلسطينية وتوشحوا بالأعلام الفلسطينية.

حشد من الناس يحملون الأعلام الفلسطينية
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الأردن

في الأردن احتشد آلاف الأشخاص في العاصمة عمَّان بعد صلاة الجمعة يحملون لافتات وأعلام فلسطينية، وساروا من المسجد الحسيني الكبير إلى ساحة النحل مطالبين بوقف القصف الإسرائيلي للمدنيين في غزة.

نساء يتظاهرن في البحرين
AFP
البحرين

وفي دولة البحرين، رفع نساء لافتات ورددن شعارات خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين، وذلك بعد صلاة الجمعة في قرية الدراز على الساحل الشمالي الغربي للبحرين.

متظاهرون يرفعون العلم الفلسطيني في قطر
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قطر

وفي العاصمة القطرية الدوحة، تظاهر حشد من الناس خارج مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب عقب صلاة الجمعة دعما للفلسطينيين، ورددوا شعارات مناهضة لإسرائيل، رافعين الأعلام الفلسطينية.

أشخاص يتظاهرون
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سلطنة عمان

وجرت مظاهرات أيضا في العاصمة العمانية مسقط، رفع خلالها المتظاهرون لافتات تحمل اسم غزة وفلسطين مطالبين بوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.