إيلاف من لندن: شارك آلاف الأشخاص في لندن، السبت، في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن ، وحذرت الشرطة البريطانية، من أن أي شخص يظهر الدعم لحماس أو ينحرف عن الطريق قد يواجه الاعتقال.

ونشرت سكوتلاند يارد أكثر من 1000 ضابط في الشوارع للمشاركة في المظاهرة التي جرت في لندن تحت شعار "المسيرة من أجل فلسطين".

وحذرت الشرطة من أن أي شخص يظهر الدعم لحركة حماس، وهي منظمة إرهابية محظورة، أو ينحرف عن الطريق، قد يواجه الاعتقال.

وقال المراجع الحكومي البريطاني المستقل لشؤون الإرهاب، إن الخطابات في المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة ربما تمجد الإرهاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إنه يجب استخدام "القوة الكاملة للقانون" ضد دعم حماس، وهي جماعة إرهابية محظورة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من شن حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل.

مقر بي بي سي

وبدأت احتجاجات لندن من مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في شارع بورتلاند، والذي تعرض للتخريب خلال الليل مع تناثر الطلاء الأحمر على مدخل المبنى.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "نحن على علم بالأضرار الجنائية التي لحقت بمبنى في بورتلاند بليس وفي هذه المرحلة لا يوجد ما يشير إلى أن هذا مرتبط بأي مجموعة احتجاجية."

وكان نائب مساعد مفوض شرطة سكوتلاند يارد لورانس تايلور قال يوم الجمعة في مؤتمر صحفي إن هناك "زيادة هائلة" في الحوادث المعادية للسامية في لندن منذ هجمات حماس.

وتأكد مقتل ثلاثة بريطانيين خلال الهجوم الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل، لكن التقارير أشارت إلى أن 17 على الأقل قد يكونون من بين الضحايا.

وقد أودت حرب غزة المتواصلة بحياة ما لا يقل عن 2800 شخص من الجانبين منذ أن شنت حماس هجومها في 7 أكتوبر، حيث فرضت إسرائيل حصارًا على قطاع غزة البالغ طوله 25 ميلًا وأخضعته لسيل من الضربات الجوية الانتقامية.

