إيلاف من لندن: علم أنه من المحتمل أن تحظر بريطانيا الاحتجاجات المؤيدة للفسلطينيين يوم السبت 11 نوفمبر في ذكرى قتلى الحرب العالمية الأولى.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين المخطط لها في لندن في يوم الهدنة بأنها "استفزازية وغير لائقة".

وزعم سوناك أيضًا أن هناك "خطرًا واضحًا وقائمًا من إمكانية تدنيس النصب التذكاري وغيره من النصب التذكارية للحرب" في اليوم الذي كان من المقرر أن يخرج فيه آلاف المتظاهرين إلى الشوارع.

مسألة مقلقة

وقال تقرير لصحيفة (الغارديان) إن تدخل رئيس الوزراء، جاء بعد أن قال وزير الأمن، توم توجندهات، إن المظاهرة التي خططت لها حملة التضامن الفلسطيني يوم السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني في وسط لندن كانت "مسألة تثير قلقًا كبيرًا" بالنسبة له، وأنه كتب إلى الشرطة بشأنها.

وتنظم المسيرة في يوم ذكرى قتلى الحرب العالمية الأولى، حيث ستتضمن الفعاليات الوقوف لمدة دقيقتين صمتًا إحياءً لذكرى قتلى الحرب البريطانيين في الذكرى الـ105 لنهاية الحرب العالمية الأولى.

وقالت حركة التضامن مع الفلسطينيين PSC إنه لا توجد خطط للمسيرة بالقرب من مقرات الحكومة في Whitehall أو النصب التذكاري Cenotaph في عطلة نهاية الأسبوع.

سكوتلانديارد

وقالت كارين فيندلاي، قائدة شرطة العاصمة (سكوتلانديارد)، والخبيرة في النظام العام ومراقبة الأحداث الكبيرة، إن منظمي المسيرة أبلغوا الشرطة أنهم لا يعتزمون التسبب في تعطيل أحداث إحياء الذكرى، وأنهم يتعاونون مع الضباط.

وقالت في مؤتمر صحفي: "لقد أعربوا بالفعل عن عدم وجود نية لديهم لتعطيل أحداث إحياء الذكرى، ويعملون معنا لإنشاء طريق ونقاط تجمع وما إلى ذلك، والتي لن تأخذ في الاعتبار ما يمكن أن أسميه بصمة إحياء الذكرى".

وقالت فيندلاي إن الشرطة ستستخدم تقنية التعرف على الوجه بأثر رجعي للتعرف على الأشخاص المشاركين في المسيرة عبر لندن يوم السبت، وتعهد بالتدخل بسرعة ودخول الحشود إذا لزم الأمر لاعتقال المشتبه بهم.

ونفت أن تكون تكتيكات الشرطة الأكثر صرامة نتيجة للضغوط السياسية من وزراء الحكومة ومؤيدي وسائل الإعلام، وقالت في مؤتمر صحفي: “لا، نحن نحتفظ باستقلالنا العملي. نحن نراجع نهجنا الشرطي ومن الصحيح أن يكون سريع الاستجابة، مع الأخذ في الاعتبار ما حدث”.

وكان سوناك قد استخدم في وقت سابق منصة التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقًا، ليقول إنه طلب من وزير الداخلية دعم الشرطة "في القيام بكل ما هو ضروري" لحماية قدسية يوم الهدنة ويوم الذكرى.

وقال: "إن التخطيط للاحتجاجات في يوم الذكرى هو أمر استفزازي وغير محترم، وهناك خطر واضح وقائم من احتمال تدنيس النصب التذكاري وغيره من النصب التذكارية للحرب، وهو أمر من شأنه أن يشكل إهانة للشعب البريطاني والقيم التي ندافع عنها".

واضاف: "يجب حماية الحق في أن نتذكر، بسلام وكرامة، أولئك الذين دفعوا أقصى التضحيات من أجل تلك الحريات."

وزير الأمن

ومن جهته، قال وزير الأمن توم توجندهات، وهو من قدامى المحاربين، لراديو تايمز يوم الجمعة: "إنها لحظة نتذكر فيها من فقدناهم، وأعتقد أن النصب التذكاري هو أرض مقدسة للبلد بأكمله، وفكرة أنه في يوم مثل يوم الذكرى، لديك احتجاج يتجاوز ذلك، لا أعتقد أن هذا مقبول".

واضاف: "لهذا السبب كتبت إلى عمدة لندن، وإلى مجلس وستمنستر، وإلى شرطة العاصمة أطلب منهم النظر بعناية شديدة في الصلاحيات التي يتمتعون بها والتفكير في الخيارات المتاحة لهم، لأنني شخصيًا لا أفعل ذلك". أعتقد أن هذه لحظة مناسبة للاحتجاج".

واتهم عمدة لندن، صادق خان، الوزير توغندهات بـ "التدخل غير المشروع"، قائلاً: "إذا كان وزير الأمن هذا يعرف موجزه، فسيعرف أن الشخص الوحيد في البلاد الذي يمكنه حظر المسيرات هو وزير الداخلية - زميله في مجلس الوزراء".

وقال خان إنه "من المهم للغاية" أن يفهم المتظاهرون أهمية أحداث الذكرى، مضيفًا أن سكوتلاند يارد كانت تتحدث إلى منظمي الاحتجاج "للتأكد من بقائهم بعيدًا عن النصب التذكاري".

مجلس السلم

ومن جهته، قال مجلس السلم والأمن – الذي تعهد بتجنب المنطقة التي يقع فيها النصب التذكاري – إن تعليقات سوناك كانت “غير مسؤولة على الإطلاق” وأنها شجعت دعوات نشطاء اليمين المتطرف لاتخاذ إجراءات لوقف الاحتجاجات.

وقال بن جمال، مدير مجلس السلم والأمن: “بالنظر إلى السياق الأوسع للتصريحات السابقة لوزير الداخلية التي تسعى إلى شيطنة كل أولئك الذين يسيرون دعما لحقوق الشعب الفلسطيني، فمن الواضح أن هذه التصريحات هي في الواقع بدافع الرغبة في قمع التأييد الشعبي الواسع النطاق لإنهاء القصف الإسرائيلي على سكان غزة".

وأضاف: "كل الاحتجاجات التي دعونا إليها كانت سلمية ومنظمة وحضرها مئات الآلاف من المتظاهرين من شريحة متنوعة من المجتمع البريطاني."

كما انتقدت ياسمين أحمد، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، رئيس الوزراء، وقالت: “هذه محاولة مؤسفة من قبل الحكومة البريطانية للإشارة إلى أن التعاطف مع محنة الفلسطينيين يتعارض إلى حد ما مع تذكر تضحيات الجنود البريطانيين”.