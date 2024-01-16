حائل: تزينت ميادين وطرق مدينة حائل بالخطوط الثمودية والرسومات الفنية التي تحاكي حقبة من الزمن الماضي لتاريخ المنطقة، حيث عملت أمانة المنطقة على مزج هذا الإرث وتقديمه بلوحة فنية مميزة لسالكي الطرق والتقاطعات.

وعملت الأمانة على ربط تلك الجماليات ودمجها وفق رؤى تحاكي هوية وثقافة وإرث أهالي المنطقة وإشاراتهم المرجعية لمعالم مدينة حائل الطبيعية والثقافية والسياحية ونقشها على أجزاء متنوعة ومتفرقة بحائل، وذلك ضمن خطواتها الواسعة في تعزيز جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030.

كما أتاحت الأمانة ضمن مشاركتها الاجتماعية, الفرصة لموهوبي الفن التشكيلي من أبناء وبنات المنطقة من خلال نثر إبداعاتهم في تلك الأماكن لتتزين ميادين وطرق مدينة حائل بلوحات الفن التشكيلي الإبداعية التي سطرت إبداعهم التشكيلي على الطرق الرئيسة للمدينة مما أضفى جمالاً وبريقاً على تلك الأماكن، ضمن هويتهم الثقافية المتأصلة في المنطقة.