واشنطن: قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية اليوم الخميس إنه "لا سبيل" لحل التحديات الأمنية طويلة الأمد التي تواجه إسرائيل في المنطقة والتحديات قصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة إلا بإقامة دولة فلسطينية.

وذكر ميلر خلال حديثه في إفادة صحفية أن إسرائيل لديها فرصة في الوقت الحالي في ظل استعداد دول في المنطقة لتقديم ضمانات أمنية لها.

وأضاف: "لكن لا سبيل لحل تحدياتهم الأمنية طويلة الأمد لتوفير أمن دائم. ولا سبيل لحل التحديات قصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة وتدشين الحكم في القطاع وتوفير الأمن له إلا بإقامة دولة فلسطينية".

كيربي

وكان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض قد صرّح اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حلّ الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف كيربي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "ستكون هناك غزة ما بعد الصراع ولن يعاد احتلالها".

وأشار كيربي إلى أن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان سيجتمع اليوم الخميس مع عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).