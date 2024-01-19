إيلاف من دبي: يحث مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي (ناتو) المدنيين والحكومات على الاستعداد لصراع سيغير حياتهم ولتجنيد عسكري محتمل.

بحسب الأميرال روب باور، على المدنيين الاستعداد لحرب شاملة مع روسيا في السنوات العشرين المقبلة، وفقًا لما جاء في "تلغراف" البريطانية، مضيفًا: "هناك حاجة إلى تعبئة أعداد كبيرة من المدنيين في حالة اندلاع الحرب، وعلى الحكومات وضع أنظمة لإدارة العملية"، وذلك بعد اجتماع لقادة الحلف في بروكسل.

لن نعيش بسلام

تابع ضابط البحرية الهولندية ورئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي: "علينا أن ندرك أنه ليس من المسلم به أن نعيش في سلام. ولهذا السبب نستعد للصراع مع روسيا"، مشيدًا بالسويد لأنها طلبت من جميع مواطنيها الاستعداد للحرب قبل انضمام البلاد رسميًا إلى الحلف.

وقال باور: "الأمر يبدأ بإدراك أننا لا يمكننا التخطيط لكل شيء، وعلي أن نعي أن كل شيء لن يكون جيدًا خلال العشرين عامًا المقبلة"، فيما يبدأ نحو 90 ألف جندي من قوات الحلف في الأسبوع المقبل أكبر مناورة عسكرية للكتلة منذ الحرب الباردة، مصممة خصيصًا لإعداد التحالف للتصدي للغزو الروسي.

كونوا أكثر استعدادًا

خصصت بريطانيا نحو 20 ألف جندي إضافة إلى الدبابات والمدفعية والطائرات المقاتلة للمشاركة في هذه التدريبات التي تجري في جميع أنحاء أوروبا حتى مايو.

لكن كبار مسؤولي حلف شمال الأطلسي يشعرون بقلق متزايد إزاء تخلف الحكومات وشركات تصنيع الأسلحة الخاصة في الاستعدادات على الجبهة الداخلية، إذ تم استنزاف مخزونات الأسلحة والذخائر بسبب النزاع في أوكرانيا، وسوف يستغرق تجديدها سنوات، فيما ضاعفت روسيا إنفاقها العسكري ثلاث مرات ليصل إلى 40 في المئة من الميزانية الوطنية.

قال باور: "نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر استعدادًا في جميع المجالات. يجب أن تكون قادرًا على الرجوع إلى قاعدة صناعية قادرة على إنتاج الأسلحة والذخائر بسرعة كافية لتتمكن من مواصلة الصراع إذا حصل".

المصدر: "تلغراف"