الدوحة: يواصل "بيت الصقر" في منطقة كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، استقبال الجماهير السعودية والآسيوية، وذلك على هامش كأس آسيا التي تحتضن مبارياتها دولة قطر حتى العاشر من شباط (فبراير) المقبل.

وأعرب أحمد الجاسر، المشرف العام على "بيت الصقر"، عن سعادته باستضافة الجماهير في منطقة "بيت الصقر" التي باتت وجهة مفضلة لجماهير كأس آسيا، مرحبًا بجميع الزوار ومتمنيًا لهم جولة ممتعة وأوقات رائعة.

وقال: "استقبل بيت الصقر بعد 6 أيام عمل أكثر من 50 ألف مشجع، ويتيح لزواره تجربة رائعة بما يزخر به من وسائل مختلفة للترفيه وكذلك سيكون فرصة للتعرف عن قرب على الثقافة السعودية وعلى تاريخ المنتخب الوطني".

ثاني مباريات الأخضر

ومن المقرر أن يستقبل "بيت الصقر" الجماهير السعودية والآسيوية غدًا لمتابعة مباراة المنتخب السعودي أمام قيرغيزستان في ثاني مباريات الأخضر بكأس آسيا.

وكان "بيت الصقر" استقبل بطاقته الاستيعابية الكاملة الجماهير الوطنية والآسيوية، الثلاثاء الماضي، التي تابعت مباراة المنتخبين السعودي والعماني ، وحسمها الأخضر 2 - 1 في مستهل مشواره بكأس آسيا، علمًا أنَّ المقر السعودي يبث جميع مباريات كأس آسيا للجماهير التي تنطلق في توقيت بعد افتتاح البيت يومياً في الرابعة مساءً.

وافتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد الماضي، منطقة "بيت الصقر" والمخصصة للجماهير السعودية وجماهير آسيا الذي يستقبلهم طيلة أيام الأسبوع من الرابعة مساءً وحتى الـ12 صباحًا، ويقدم تجربة مميزة للزوار من مختلف أعمارهم، إضافة إلى العديد من الفعاليات والأركان بهدف التعرف على الثقافة السعودية وتاريخ المنتخب السعودي.