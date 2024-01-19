طريف: أسهم مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية في نسخته التاسعة المقام في محافظة طريف أمس الخميس نقطة لالتقاط الصقارين والهواة من مختلف مناطق السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حيث يشارك أكثر من 1000 مشارك صقار في إطلاق طيورها في سماء المحافظة في أجواء تنافسية وحماسية بـ 16 شوطاً بأنواع مختلفة من الطيور.

نوافذ اقتصادية

وفتح المهرجان في عامه التاسع على التوالي نوافذ اقتصادية رحبة في إشغال فنادق المحافظة لزوارها من خارج المنطقة، إضافة إلى أركان الأسر المنتجة وبعض المبيعات داخل أورقة المهرجان وفتح أنظار تسويقية عن الميز النسبية بمنطقة الحدود الشمالية وما تحتويه من مقومات سياحية وتجارية وصناعية وغيرها.

ويحلق طيلة أيام المهرجان حتى يوم الاثنين القادم نحو 1000 صقر في سماء المحافظة وسط إقبال لافت من الأهالي والزوار بكونها إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية هذه الأيام.

وجهة أساسية

ويهدف المهرجان إلى صون الهوية الثقافية، ونقل الهواية التاريخية إلى الأجيال القادمة على يد خبراء متخصصين في تربية الصقور.

يذكر أن منطقة الحدود الشمالية وجهة أساسية ومعبر للصقور المهاجرة وطرائدها وهي وجهة أساسية لمقناص ومكشات هواة الصيد والصقارين من جميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.