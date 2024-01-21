يقول محلل بريطاني إن الاعتماد على القوة العسكرية الأميركية لحماية طرق الشحن في البحر الأحمر أمر محفوف بالمخاطر

إيلاف من دبي: حين يتعلق الأمر بمكافحة القراصنة للحفاظ على حطوط نقل التجارة العالمية، مؤكد أن الولايات المتحدة هي البلد المفضل. فلعقود من الزمان، قامت البحرية الأميركية بدوريات في ممرات الشحن العالمية لردع اللصوص البحريين، وهي مهمة تستحق الكثير من التقدير.

يقول آلا بيتي، المحلل والكاتب في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الحوثيين الذين أدت هجماتهم على سفن الحاويات وسفن البحرية الأميركية في البحر الأحمر إلى تقييد شديد لحركة المرور التجارية عبر قناة السويس، يمثلون تحديا أصعب كثيرًا مما يتوقع العالم، "ويؤكد الوضع الحالي أن العمل الأكثر أهمية الذي تقوم به الولايات المتحدة لحماية سلاسل التوريد يكون في المواقف الجيوسياسية والعسكرية الصعبة. لكن دوافعها أكثر استراتيجية منها اقتصادية، وهو ما يجعل أفعالها مفيدة بشكل غامض، وخاضعة للتحولات السياسية".

يضيف بيتي: "بالنسبة إلى دولة لا تهتم كثيراً بالنظام المتعدد الأطراف، فهي لم تصدق حتى على معاهدة قانون البحار التابعة للأمم المتحدة".

لا غنى عنها.. ولكن!

يقول مركز الأبحاث التابع لمركز التنمية العالمية إن الولايات المتحدة تنفق 0.21 في المئة من الدخل القومي الإجمالي على تسيير دوريات في ممرات الشحن، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن المملكة المتحدة التي تحتل المركز الثاني. انضمت عشرات الدول الأخرى إلى هذا الجهد، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي أطلق في عام 2008 عملية أتالانتا، أول عملية بحرية جماعية له على الإطلاق، وتم القضاء فعليا على هجمات القراصنة الصوماليين التي كانت تحدث بالمئات سنويًا.

في التعامل مع الصين بشأن تايوان وروسيا بشأن أوكرانيا، مع القراصنة قبالة سواحل الصومال وفي مضيق ملقا، تكون الولايات المتحدة قوة لا غنى عنها، "لكن الحوثيين ليسوا مجموعة من اللصوص القذرين في الزوارق البخارية. إنهم متشددون ذوو دوافع أيديولوجية ولديهم قواعد برية تدعمها دولة قوية هي إيران. ويمكنهم إلحاق الضرر بالتجارة العالمية من خلال الصواريخ والطائرات بدون طيار وهم على استعداد لتحمل خسائر فادحة بأنفسهم"، بحسب بيتي.

يضيف: "توجه هجماتهم ضربة خطيرة للتجارة العالمية من خلال الحد من حركة المرور في قناة السويس، ولا يؤيدها سوى عدد قليل من البلدان داخل المنطقة أو خارجها. لكن هناك شعور بأن الحوثيين ربما لم يكونوا ليهاجموا السفن لو لم تقدم الولايات المتحدة مثل هذا الدعم لإسرائيل خلال هجومها على غزة. وعلى هذا النحو، ونظراً للإدانة الدولية الواسعة النطاق للتكتيكات الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة لديها عدد قليل نسبياً من الحلفاء الجديرين بالثقة والمستعدين للانضمام إلى حرب في البحر الأحمر".

يشاركون.. لا يشاركون

في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة على الحوثيين، شاركت المملكة المتحدة، إضافة إلى دعم غير عملياتي من بعض الحلفاء القدامى مثل أستراليا وكندا وهولندا. البحرين كانت المساهم الوحيد من الشرق الأوسط، فيما يعرض الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى الدعم والمرافقة.

ولا تشارك الصين والهند اللتان لديهما مصلحة تجارية واضحة في إبقاء القناة مفتوحة، "فيما لا تجرؤ مصر على الانضمام علناً إلى هجوم ضد المسلحين الذين يعلنون دعمهم للقضية الفلسطينية، وهي أكثر من يعاني من هؤلاء، حيث انخفضت إيراداتها من رسوم عبور القناة، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، بنسبة 40 في المئة في هذا العام"، كما يقول بيتي.

يحاول الجيش الأميركي إبقاء الطريق التجاري مفتوحًا، لكن دوافعه جيوسياسية أكثر من المصالح الاقتصادية المباشرة - تعتمد التجارة الأمريكية على قناة بنما أكثر من اعتمادها على السويس - وبالتالي فإن عصابة حلفائها محدودة. يقول بيتي: "ما يثير القلق أن مثل هذه الدوافع تتأثر أيضاً بالتغيرات السياسية في واشنطن. لقد كانت حماية أوروبا من روسيا ودعم تايوان ضد الصين سياسة أميركية متفق عليها لعقود من الزمن. ولكن كما هي الحال مع العديد من القضايا الأمنية، فإن ولاية رئاسية أخرى لدونالد ترامب قد تشهد هذا التغيير".

المصدر: "فايننشال تايمز"