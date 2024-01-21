سيهات (السعودية): شهد "مهرجان الزهور"، الذي تنظمه أمانة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف في نسخته الثالثة، حضور أكثر من 60 ألف زائر من المواطنين والمقيمين خلال ثلاثة أيام، وذلك للاستمتاع بالأجواء الجميلة وسط الزهور، والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والتوعوية والبيئية.

وأوضحت أمانة الشرقية أنَّ المهرجان يوافق ذائقة الجميع من خلال التنوع الثقافي والترفيهي والبرامج، والأركان والفعاليات المصاحبة التي تستهوي الزوار، مبينة أن المهرجان يسهم في دعم السياحة المحلية، وتعزيز كافة الخدمات، وإتاحة الترفيه وتعزيز جودة الحياة.

ويستمر المهرجان لمدة 10 أيام في متنزه مدينة سيهات العام.