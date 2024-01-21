واشنطن: أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، انسحابه من السباق الرئاسي في الحزب الجمهوري الأحد، قبل يومين من الانتخابات التمهيدية في ولاية نيو هامبشاير، حيث يتخلف بفارق كبير عن المرشحين الجمهوريين، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ونيكي هيلي.

وفي فيديو نشره على منصة أكس، قال ديسانتيس الذي حل ثانيا الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية آيوا إنه لا يمكنه "الطلب من مناصرينا أن يتطوعوا بوقتهم ويتبرعوا بمواردهم إن لم يكن لدينا سبيل واضح للنصر. بالتالي، أعلّق اليوم حملتي".

وذكرت تقارير إعلامية أن ديسانتيس أعلن أيضا دعمه لترامب. وكان ديسانتيس أطلق في مايو الماضي حملته للانتخابات الرئاسية الأميركية عن الحزب الجمهوري.