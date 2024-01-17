نيويورك: بعد تحقيقه أول فوز ساحق في ولاية أيوا وزيارة الى نيوهامبشر لاستمالة الناخبين، يواصل دونالد ترامب حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، وكذلك معركته القضائية التي ستعيده الأربعاء أمام محكمة في نيويورك.

ترامب الذي بات الأوفر حظا في الفوز بالانتخابات التمهيدية للجمهوريين بعد فوزه الساحق في ولاية أيوا الاثنين، سيمثل مجددا الأربعاء أمام المحكمة بتهمة التشهير في القضية التي رفعتها ضده الكاتبة إي جين كارول (80 عاما)، بعدما كان أُدين في العام 2023 بتهمة الاعتداء الجنسي عليها في التسعينيات.

يعود بعد ذلك الى نيوهامبشر التي زارها الثلاثاء لاستمالة الناخبين في هذه الولاية الواقعة بشمال شرق الولايات المتحدة وحيث تجرى الانتخابات التمهيدية في 23 كانون الثاني/يناير.

وقال ترامب أمام مناصريه في أتكينسون بولاية نيوهامبشر "في وقت مبكر صباحا (الاربعاء) سأذهب إلى حملة مطاردة من جانب بايدن. وبعد ذلك سأعود إلى هنا بعد الظهر، وسنلقي خطابات وسنحصل على الأصوات" مشيدا بفوزه الاثنين في أيوا الذي اعتبره "أعظم فوز" على الإطلاق.

وقام رجل الأعمال البالغ من العمر 77 عاما بخطوة كبيرة نحو مواجهة جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر مع الرئيس جو بايدن للعودة الى البيت الابيض، بعدما فاز الاثنين بـ98 من دوائر ولاية أيوا البالغ عددها 99 دائرة.

بحصوله على 51% من الأصوات، تقدم الرئيس السابق بفارق كبير في هذه الولاية الريفية في الغرب الأوسط على أقوى منافسَين آخرَين في الانتخابات التمهيدية: حاكم فلوريدا رون ديسانتيس والسفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

في نيوهامبشر، ستكون الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مفتوحة أمام الناخبين الذين لا ينتمون إلى أي من الحزبين، وهو ما قد يفيد مرشحة تعتبر أكثر وسطية مثل نيكي هايلي.

وقال ترامب على المسرح الثلاثاء "تعتمد نيكي هايلي بشكل خاص على الديموقراطيين والليبراليين لاختراق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري".

وكانت هايلي قالت الإثنين "أنا احارب ضد ترامب" مؤكدة انها لم تعد قلقة من منافسة حاكم فلوريدا. وحلّ رون ديسانتيس المتشدد بمواقفه بشأن الهجرة والإجهاض، ثانيا في أيوا بفارق كبير عن ترامب، مع 21% من الأصوات.

تنتهي المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري رسميا لخوض الانتخابات في تموز/يوليو خلال مؤتمر الحزب المحافظ. لكن بحال فوز الرئيس السابق مرة أخرى في نيوهامبشر، فسيصبح من الصعب جدا على كل من نيكي هايلي أو رون ديسانتيس الاستمرار فعليا في السباق.

هجمات تافهة

لكن هذه الحملة لن تكون سهلة بالنسبة للمرشح الأوفر حظا، حيث سيتعين على ترامب الذي يواجه اتهامات في أربع قضايا جنائية، كما سيفعل الاربعاء، أن يتنقل في الأشهر المقبلة بين التجمعات الانتخابية والمواعيد القضائية.

وعلى رغم أن الملاحقات القضائية بحقه لا تعرّضه لخطر السجن، إلا أنها لم تخدمه جيدا في ولاية أيوا.

وفي ظلّ استهدافه بست محاكمات مدنية وجنائية على الأقل، قام رجل الأعمال الثري بتحويل لوائح الاتهام إلى منصّة سياسية، مضاعِفاً الإهانات للقضاة والمدّعين العامين الذين يتهمهم بشن "حملة اضطهاد" ضده ترمي لمنعه من الفوز في الانتخابات الرئاسية.

أما الرئيس الحالي الذي تواجه حملته صعوبات في الانطلاق، فيعوّل على نفور شريحة الناخبين المستقلين من منافسه الجمهوري، والذي يتزايد كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية.

وكتب جو بايدن في رسالة بالبريد الإلكتروني الثلاثاء يسعى فيها لطلب تبرعات للسباق الى البيت الابيض والذي يرتقب ان يحطم الأرقام القياسية في الانفاق المالي، "علينا أن نعمل بجدية أكبر الآن. إذا كان دونالد ترامب هو خصمنا، فعلينا أن نتوقع هجمات تافهة وأكاذيب لا نهاية لها وإنفاقا باهظا".

وأضاف في فيديو نشر على منصة اكس "ما زلت الشخص الوحيد الذي هزم دونالد ترامب وأتطلع للقيام بذلك مجددا".

لا يواجه الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاما منافسة تذكر على ترشيح حزبه الذي سيتقرر في آب/أغسطس رغم الاثر السلبي لسنه لدى الناخبين.

يقول هؤلاء الناخبون بغالبيتهم العظمى إنهم لا يريدون مواجهة جديدة بين الرئيس الثمانيني وسلفه السبعيني. لكن في غياب مفاجأة كبيرة أو حادث صحي خطير لأحدهما بحلول الخريف، فمن المرجح ان ذلك هو ما سيحصل فعليا.