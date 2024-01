Getty Images اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، في 15 أبريل/نيسان الماضي

أبدى محمد عبد السلام، الذي يعمل موظفاً عمومياً، سخطه الشديد وهو يقرأ خبراً، على هاتفه الجوال، عن تجميد الحكومة السودانية لعضويتها في منظمة إيغاد. وقال لي وهو يجلس في أحد المقاهي في منطقة الجيزة بالقاهرة إنه شعر بالإحباط بعد قراءته للخبر، وأوضح وهو يرتشف كوباً من الشاي "كنت أعول كثيراً على وقف الحرب بواسطة منظمة إيغاد حتى يتسنى لي العودة مع أسرتي إلى السودان".

وقال بحسرة شديدة "جئت برفقة أسرتي إلى القاهرة قبل ستة أشهر هرباً من الحرب، والآن ليس بوسعي العيش هنا بعد أن نفدت كل مدخراتي، أردت العودة مرة أخرى إلي مدينة بحري حيث أعيش، لكن في ظل هذه الأخبار السيئة لن أتمكن من العودة، وصراحة لا أدري ماذا أفعل.. كل شيء في حياتي أصبح مربكاً ومؤلماً".

إحباط شديد

ويشابه حال محمد عبد السلام حال السواد الأعظم من السودانيين الذين أصيبوا بالإحباط بعد فشل كل المحاولات والجهود الرامية لوقف الحرب المستمرة في بلدهم منذ تسعة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأدى القتال، الذي اندلع في شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. كما أجبرت الحرب نحو ثمانية ملايين شخص على ترك مناطقهم وبعضهم لجأ إلى دول الجوار، فضلاً عن الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية من جسور، ومرافق الكهرباء، والمياه، والمستشفيات.

وكانت آخر المحاولات الجدية الساعية لوقف الحرب هي المبادرة التي أطلقتها منظمة إيغاد، والتي اقترحت عقد لقاء مباشر بين الجنرالين، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في العاصمة الأوغندية كمبالا منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الجاري على هامش قمة طارئة خُصصت لمناقشة الأزمة السودانية وقضايا أخرى.

غير أن اللقاء لم يعقد على غرار ما حدث في مرات سابقة، وهذه المرة بسبب رفض البرهان حضور القمة احتجاجاً على تقديم الدعوة لحميدتي بالذات للمشاركة فيها باعتباره متمرداً وليس رئيس دولة. ومضي البرهان إلى أكثر من ذلك، عندما أعلن عن تجميد عضوية السودان رسمياً في التكتل الإقليمي بعد مرور يومين من عقد القمة.

وقال البرهان في رسالة بعثتها وزارة الخارجية السودانية إلى دولة جيبوتي - الرئيس الحالي للمنظمة "منظمة إيغاد تجاهلت قرار السودان الذي رفض مناقشة أي موضوعات تخص الوضع الراهن في السودان ... حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من إيغاد في الشأن السوداني".

أما حميدتي فقد شارك في القمة، والتقى بعدد من الرؤساء والزعماء والمبعوثين، بمن فيهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان رمطان العمامرة، وأبدى رغبة في تحقيق السلام. وكتب مغرداً على موقع إكس "أكدت خلال الاجتماع على رغبتنا الصادقة في تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا لرفع المعاناة الإنسانية عن شعبنا".

