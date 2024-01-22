إيلاف من بيروت: اقترح ضباط إسرائيليون كبار "إحداث واقع جديد في شمال البلاد بالتنسيق مع الأميركيين"، بحسب ما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، من خلال إقرار وقفٍ لإطلاق النار لمدة يومين، ومهاجمة جنوب لبنان بضراوة إن انتهكه حزب الله.

ونسبت الصحيفة إلى ضباط كبار في قيادة الجيش الإسرائيلي في الشمال من دون أن تكشف عن هوياتهم قولهم: "الطريق إلى إرساء معادلة جديدة في الشمال هو إعلان الجيش الإسرائيلي وقفًا لإطلاق النار 48 ساعة، على أن يلتزم به حزب الله، وإن انتهكه سيجلب الدمار على جنوب لبنان، وستهاجم الوحدات الجوية الإسرائيلية المنازل المشبوهة في القرى الشيعية على الحدود، والتي حاولنا حتى الآن تجنّبها".

أضافت الصحيفة، على لسان هؤلاء الضباط: "الصمت سيُقابَل بالصمت، لكن النار سيتقابَل بنار أقوى، بشكل غير متناسب"، فيما دعا أحد الضباط إلى تفكيك المعادلة الحالية التي تجيز لحزب الله إطلاق النار على منازل المستوطنات في شمال إسرائيل، والتي وصفها بأنها "خطيرة".

وينادي العديد من الضباط بضرورة خلق واقع جديد على الحدود مع لبنان بالقوّة، "لكن إسرائيل لا تستفيد من حقيقة أنّ لدى حزب الله الكثير ليخسره من التصعيد في هذا الوقت". يضيفون: "ضروري العمل التدريجي، بالتنسيق مع الأميركيين لتوفير فرصة فعلية لإحلال السلام على الحدود، حتى لا نتهم بالتحريض على الحرب، لكننا نعمل على ترسيخ أساس لشرعية الهجوم الذي سيؤدّي في النهاية إلى عودة الأمن إلى المستوطنات الشمالية".

وتساءل احد الضباط: "لماذا ننتظر تسلل قوة رضوان في وضع دفاعي؟ حزب الله هو من بادر إلى فتح الجبهة، وهو من يجب أن يتأهب كي لا نغزو بلداته في عيتا الشعب أو مارون الراس. هذه المعادلة يجب أن تتغير".

وبحسب الصحيفة، المبادرة التي يتادي بها هؤلاء الضباط لا تحتاج إلا لموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"