إيلاف من لندن: قال تقرير إعلامي بريطاني إنه من المقرر أن تتم مراجعة ساعة يوم القيامة بعد اقترابها من منتصف الليل - رمز تدمير البشرية - في عام 2023.

وقالت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، في تقرير بحثي لها عن المعنى الكامن وراء "ساعة يوم القيامة"، وما هي وكيف تعمل، إنه ستتم مراجعة ساعة يوم القيامة يوم الثلاثاء بعد اقترابها بمقدار 10 ثوانٍ من منتصف الليل في عام 2023، وهو أقرب ما يمكن أن يحدث على الإطلاق لكارثة عالمية.

ماذا يعني ذلك في الواقع؟

وكناية عن المخاطر التي تواجه البشرية، يتم تحديث الساعة بناءً على تصورات حول مدى قرب البشر من تدمير العالم - حيث يرمز منتصف الليل إلى تلك النقطة.

وتم الاتفاق على العد التنازلي من قبل الخبراء في نشرة علماء الذرة.

وفي العام الماضي تقدمت عقارب الساعة إلى الأمام بسبب "المخاطر المتزايدة للحرب في أوكرانيا". وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتغير فيها الوقت منذ عام 2020.

وقال الخبراء إن تزايد التهديد النووي والتوترات السياسية وتغير المناخ والأمراض جعل من عام 2023 "فترة خطر غير مسبوق".

ما هي ساعة القيامة؟

وكانت نشرة علماء الذرة - مبتكرو الساعة – أطلقت المبادرة لأول مرة ردا على تهديد الحرب النووية في الأربعينيات من القرن الماضي.

وبعد أن أسقطت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناغازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية، رأى أعضاء النشرة الحاجة إلى مساعدة الجمهور على فهم حجم التهديد النووي لوجود البشرية.

وحتى يومنا هذا، قام مجلس العلوم والأمن التابع للنشرة، والمكون من خبراء في المجال النووي والمناخ، بتحديد موعد الساعة. وقد قام مجلس الإدارة بذلك منذ عام 1973، عندما تولى مهامه خلفاً ليوجين رابينوفيتش، محرر النشرة والناشط في مجال نزع السلاح.

وتقترب الساعة من منتصف الليل أو تبتعد عنه بناءً على كيفية قراءة الخبراء في المجلس، بالإضافة إلى الزملاء الأكاديميين ورعاة النشرة - ومن بينهم 13 من الحائزين على جائزة نوبل - للتهديدات التي تواجه العالم.

ماذا قال العلماء؟

وقال مجلس الإدارة عند إعلانه عن التحديث: "إن تهديدات روسيا المبطنة باستخدام الأسلحة النووية تذكر العالم بأن تصعيد الصراع عن طريق الصدفة أو النية أو سوء التقدير يمثل خطرًا رهيبًا.

واضاف "إن احتمال خروج الصراع عن سيطرة أي شخص لا يزال مرتفعا."

وقال العلماء إن الحرب "زادت من خطر استخدام الأسلحة النووية، وأثارت شبح استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وأعاقت استجابة العالم لتغير المناخ، وأعاقت الجهود الدولية للتعامل مع المخاوف العالمية الأخرى".

وتابع تحذير النشرة: "إن غزو الأراضي الأوكرانية وضمها انتهك أيضًا المعايير الدولية بطرق قد تشجع الآخرين على اتخاذ إجراءات تتحدى التفاهمات السابقة وتهدد الاستقرار.

وقال المجلس: "في هذا الوقت الذي يتسم بخطر عالمي غير مسبوق، هناك حاجة إلى عمل متضافر، وكل ثانية لها أهميتها."

تاريخ ساعة القيامة

عندما بدأ العمل لأول مرة في عام 1947، تم ضبط الساعة على سبع دقائق قبل منتصف الليل. وقد جاء الفنان مارتيل لانغسدورف بفكرة الساعة وقام بضبط الوقت ليرمز إلى مخاطر المواجهة النووية، وذلك على الغلاف الأمامي للنشرة.

ومنذ ذلك الحين، بدأ يتراجع مع استمرار التغيرات السياسية والنووية والمناخية على مر السنين، حيث قام الخبراء بمراجعة الوقت صعودا وهبوطا - في الغالب أقرب إلى منتصف الليل واستعارة الكارثة الكاملة.

ومع ذلك، فقد كانت هناك سنوات أكثر طمأنينة. في عام 1995، كانت الساعة تشير إلى 14 دقيقة قبل منتصف الليل، وهي القراءة الأكثر أمانًا في تاريخها.

وكانت هناك "خطوات إيجابية" في بعض السنوات، مثل اتفاق باريس للمناخ.

ولكن منذ عام 1998، أصبحت عقارب الساعة تشير إلى أقل من 10 دقائق قبل منتصف الليل. وفي عام 2020، قام العلماء بتحريك عقارب الساعة إلى الأمام 100 ثانية حتى منتصف الليل بعد تفشي فيروس كورونا.



