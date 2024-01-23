أبيدجان: يستكمل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء المحطة الثانية من جولته الأفريقية التي تشمل أربع دول وهي الرأس الأخضر وساحل العاج ونيجيريا وأنغولا في الفترة من 21 إلى 26 يناير كانون الثاني (يناير).

وتعهد اليوم بتقديم تمويل إضافي قدره 45 مليون دولار للمساعدة في التصدي للصراعات وتحقيق الاستقرار في منطقة ساحل غرب أفريقيا، حيث تزايد انعدام الأمن المرتبط بتمرّد الإسلاميين المتشددين في السنوات القليلة الماضية.

وكان بلينكن قد وصل إلى أبيدجان، في ساحل العاج مساء يوم الاثنين والتقى بالرئيس الحسن واتارا صباح يوم الثلاثاء، ثم أعلن عن التمويل الإضافي في مؤتمر صحفي مشترك، حيث قال: "أخذنا وقتًا كثيرا في مناقشة التحديات الأمنية المشتركة. ونحن نقدر قيادة ساحل العاج في الحرب ضد التطرف والعنف".

وإذ أشار إلى أن "هذا التمويل سيكمل الـ300 مليون دولار التي استثمرتها الولايات المتحدة بالفعل في منطقة ساحل غرب أفريقيا على مدى العامين الماضيين"، أضاف بلينكن: "عززنا التدريب العسكري 15 مرة ونستثمر في الحماية المدنية في ساحل العاج".

تحديات أمنية

ورأى رئيس ساحل العاج الحسن واتارا إن الأمن في المنطقة ما زال يشكل تحديا. ولهذا السبب نقدر للولايات المتحدة دعمها في مجال المخابرات ومكافحة الإرهاب.

وتأتي جولة بلينكن الأفريقية لاستكمال البحث في الشراكات الأميركية الأفريقية في التجارة والمناخ والبنية التحتية والصحة والأمن التي وضعت أسسها خلال القمة التي عُقِدَت بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2022 في واشنطن بين بايدن والزعماء الأفارقة. فيما تتصدر رحلة بلينكن موضوعات رئيسية أبرزها التحديات الأمنية في غرب أفريقيا وتداعيات الانقلاب في النيجر العام الماضي ونفوذ روسيا المتزايد في المنطقة.