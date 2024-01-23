غزة: قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء: "الموظفون والمرضى والنازحون المذعورون محاصرون حاليًا داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف".

وأشار لوقوع ستة قتلى وعدة جرحى من النازحين الفلسطينيين جراء تعرّض ملجأ تديره الأمم المتحدة للقصف يوم الاثنين في مدينة خان يونس.

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وناشد "جميع الأطراف لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتقليل حجم الأضرار وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين ومباني الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي".

من جهته الجيش الإسرائيلي، قال إنه ليس لديه علم بأي غارات في المنطقة في ذلك الوقت.

وأدى الهجوم الذي أطلقته إسرائيل على غزة إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتسبب في أزمة إنسانية.

وجاءت الحملة الإسرائيلية في أعقاب تنفيذ مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول.