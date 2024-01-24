إيلاف في دبي: إنها قصة هوليوودية حقًا. يقول جندي أوكراني إنه تم تهريبه من خلف خطوط العدو الروسي محشورًا داخل أريكة على مقطورة سيارة عبر ست نقاط تفتيش روسية. هكذا وصف أرتيم لوكيانينكو، وهو جندي يبلغ من العمر 25 عامًا في اللواء الميكانيكي 28 الأوكراني، هروبه الكبير في تقرير نشرته "بزنس إنسايدر".

ففي خريف عام 2022، اختبأ لوكيانينكو وجنديان أوكرانيان آخران أكثر من شهر في قبو منزل في قرية برافدين التي احتلها روسيا آنذاك في خيرسون.

عثر مواطن خمسيني يدعى أوليه بيلي على لوكيانينكو وصديقه سيرهي، بعد إصابة لوكيانينكو أثناء هجوم على المنطقة شنته القوات الروسية، وكان اللواء الأوكراني قد غادر بالفعل. قال لوكيانينكو: "اعترف لي سيرهي لاحقًا أنه اعتقد أنه لن يعيش طويلاً، وقال لي إنه يعيش على الأدرينالين لأنه كانت هناك كتلة دموية في رأسه".

في البداية، وجد بيلي لوكيانينكو وسيرهي مختبئين في منزل فارغ أثناء تسلل الروس إلى القرية، فعرض عليهما قبو منزله، حيث كان يختبئ أوكراني ثالث يدعى زينيا.

في أريكة

ظل لوكيانينكو وسيرهي وزينيا في قبو بيلي شهر تقريبًا، حتى أمر الروس بيلي بالخروج من منزله، فكان عليه وعلى عائلته أن يتوصلوا إلى طريقة لتهريب الجنود الأوكرانيين. قرر بيلي وزوجته، خوفًا من إطلاق النار عليهما، تهريب الجنود ونقلهم إلى منزل بناتهما في قرية بيلوزيركا في خيرسون.

لتجاوز الجنود الأوكرانيون الثلاثة نقاط التفتيش الروسية الستة في الطريق، أراد بيلي وزوجته أن يختبئ زينيا داخل أريكة مطوية، ولوكيانينكو داخل الثلاجة، وأن يستخدم سيرهي وثائق شخص آخر ويجلس في مقعد الراكب في السيارة.

لكن زينيا أصيب بالذعر بعد دقائق من وجوده داخل الأريكة، فأخذ لوكيانينكو مكانه وبقي زينيا في الخلف. ألقت زوجة بيلي، صوفيا، الخرق وستة بطات فوق الأريكة التي كان لوكيانينكو موجودًا فيها لإلهاء الروس أثناء سفرهم بالأريكة على مقطورة متصلة بسيارتهم.

كان سيرهي يرتدي زي رجل عجوز وأعطي بيضًا فاسدًا ليحمله. قال لوكيانينكو إنه بهذه الطريقة كانت رائحته كريهة للغاية، ولن ترغب السلطات الروسية في التحقق من وثائقه عند نقاط التفتيش. أضاف: "الجندي الروسي الذي تفحص وثائقه فتح الباب، وشم رائحته، ولم يرغب في التحدث إليه".

وصل لوكيانينكو وسيرهي وزينيا إلى بيلوزيركا، حيث أمضوا أكثر من شهر. في بعض الأحيان، تجنبوا عمليات تفتيش روسية غير متوقعة، قبل استعادة الأوكرانيين خيرسون من الروس. أمضى لوكيانينكو شهرًا في المستشفى قبل أن يعود إلى الخطوط الأمامية ليحارب الروس.

المصدر: "بزنس إنسايدر"