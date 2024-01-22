يعمل أكثر من 600 ميل من الخنادق الخرسانية الجديدة ومراكز القيادة تحت الأرض على تحصين مواقع كييف بمواجهة الهجوم الروسي الوشيك

إيلاف من دبي: صف تلو الآخر من الخنادق المحفورة حديثًا، وأسنان التنين الخرسانية ومراكز القيادة تحت الأرض تزين مساحات شاسعة من الريف الأوكراني. فقد انتشرت التحصينات الجديدة على طول أجزاء رئيسية من جبهة طولها 621 ميلاً، حيث تحول الهجوم المضاد الذي شنته كييف إلى ما وصفه المحللون العسكريون بأنه خط "دفاع نشط"، وفقًا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

في إشارة إلى تغيير الموقف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أواخر العام الماضي أن بلاده "تعزز بشكل كبير" تحصيناتها. وتم تعزيز الاستعدادات الدفاعية حول مدينتي ليمان وأفديفكا في دونيتسك، وكذلك كوبيانسك في منطقة خاركيف المجاورة. وأمر أيضًا ببناء التحصينات على طول حدود البلاد مع روسيا وبيلاروسيا، وصولاً إلى حدودها مع حليفتها الغربية بولندا.

"خط سوروفيكين"

بحسب "تلغراف"، تشبه الدفاعات الجديدة إلى حد كبير ما يسمى "خط سوروفيكين": نظام مؤلف من ثلاث طبقات من الخنادق، وأفخاخ الدبابات، ونقاط القوة التي استخدمتها روسيا بنجاح لإحباط الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا .

لكن الأوكرانيين يواجهون مأزقا. فمن غير الممكن أن تكون دفاعاتهم جامدة على طول الخطوط الأمامية مثل التحصينات الروسية التي امتدت من جنوب زابوريجيا إلى شرق دونيتسك، التي كانت محور التركيز الرئيسي للهجوم الأوكراني. وفي حين أن من شأن التحصينات الأقوى أن تبطئ القوات الروسية، وتقلل من عدد القوات الأوكرانية اللازمة للدفاع وتعني خسائر أقل، فإنها ستقلل أيضاً من طموح كييف في استعادة الأراضي المحتلة.

وقال إدوارد أرنولد، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة: "المشكلة بالنسبة للأوكرانيين هي أنهم لا يريدون البقاء في حالة من الجمود. إذا أصبحت الخطوط ثابتة ولا تتحرك، فهذا ليس بالأمر الرائع من وجهة نظر سياسية".

دفاع نشط

هنا يأتي مفهوم "الدفاع النشط" الأوكراني: الاحتفاظ بالخطوط الدفاعية مع الحفاظ على العمل الهجومي على أمل العثور على نقاط ضعف قد تؤدي إلى انهيار الخطوط الروسية. كان هذا تكتيكًا مشابهًا أدى إلى الهجوم المضاد المفاجئ في سبتمبر 2022 والذي شهد تحرير كييف لمساحات واسعة من الأراضي في منطقة خاركيف من السيطرة الروسية. وأضاف أرنولد: "أحد مبادئ الدفاع هو الهجوم".

كان الدفاع الأمامي سمة مميزة للمقاومة الأوكرانية، حيث رفض الأوكرانيون الاستراحة. ويبدو أن هدف أوكرانيا لعام 2024 هو تجديد قواتها المنكوبة وتجديد القوة القتالية الهجومية قبل العام المقبل. والحفاظ على خط دفاع مرن يمكن القوات الأوكرانية من التدريب، ويضمن أيضًا الاستعداد في حالة ظهور فرصة هجومية، وفقًا لأرنولد. وممكن أن تتدهور مهارات الجنود ولياقتهم البدنية بسهولة إذا جلسوا في الخنادق فترة طويلة، خاصة خلال أشهر الشتاء شديدة البرودة في أوكرانيا.

قال كليمنت مولين، المؤسس المشارك لمركز أتوم موندي البحثي الفرنسي: "يمكن لكل حصن أن يدافع عن نفسه من كل اتجاه". "عليك أن تأخذهم جميعًا نحو الأمام".

الهدف الهجومي الرئيسي

في أفدييفكا، وهي الهدف الهجومي الرئيسي حالياً للقوات الروسية، وضعت أوكرانيا خطها الدفاعي الرئيسي على بعد حوالي عشرة أميال. تستخدم أوكرانيا سلسلة من الحواجز الطبيعية من البحيرات والأنهار.

يدافع الأوكرانيون عن مدينة بوكروفسك، التي يتعين على روسيا الاستيلاء عليها لإكمال هدفها المتمثل في الاستيلاء على منطقة دونيتسك بأكملها، بنظام خنادق من طبقتين يمتد في جميع أنحاء المدينة، على بعد حوالي 25 ميلاً من خط المواجهة الحالي.

ربما تكون أثقل الدفاعات الجديدة موجودة حول تشيرنيهيف، المنطقة الشمالية التي تم طرد روسيا منها في الأشهر الأولى من الحرب. وعززت كييف تحصيناتها الدفاعية في الشمال بنسبة 63 في المئة. وقامت مركبات هندسية كبيرة بحفر الخنادق الواسعة على طول المنطقة الشمالية بأكملها.

المصدر: "تلغراف"