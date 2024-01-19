إيلاف من بيروت: كان الجيش الروسي سيجتاح المواقع الأوكرانية في قطاع رئيسي من خط المواجهة لو لم يكن لأوكرانيا مدرعات برادلي الأميركية. هكذا قال ضابط أوكراني هو أحد أفراد طاقم واحدة من هذه المدرعات، لشبكة سي أن أن الأميركية.

أضاف الضابط الأوكراني لمحدثه: "أشك في أننا كنا سنجري هذا الحوار لو لم يكن لدينا برادلي. على الأرجح، كان الجناح الشمالي من الجبهة قد انهار بالفعل".

وبحسب تقرير "سي أن أن"، أدت مدرعات برادلي دورًا مهمًا وحيويًا في عملية صد الهجمات الروسية قرب من بلدة أفديكفا شرق أوكرانيا، والتي كانت هدفا لهجمات شرسة شنها جنود بوتين.

أضاف التقرير: "الدروع السميكة لهذه المركبات ومدافعها القوية من عيار 25 ملم وقدرتها على صد الهجمات الليلية باستخدام التصوير الحراري، جعلت منها مدرعة حيوية ضمن القوات الأوكرانية".

وقد زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بـ 186 مركبة مدرعة من طراز برادلي كجزء من حزمة مساعدات في أوائل عام 2023، وتم استخدامها على نطاق واسع في الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا خلال الصيف.

استخدمت أوكرانيا هذه المدرعات في البداية في هجمات طموحة على المواقع الروسية، لكن المدفعية الروسية تمكنت من استهدافها. وأظهرت صور في يونيو الماضي بقايا متفحمة للعديد من مدرعات برادلي في دونيتسك بعد الهجوم الأوكراني الفاشل. لكن أوكرانيا غيرت تكتيكاتها لنشر مدرعاتها بشكل أكثر فعالية، ويستخدمها اللواء الميكانيكي السابع والأربعون بالقرب من أفديكفا لصد الهجمات الروسية.

وذكرت مجلة فوربس في ديسمبر الماضي أن هذا اللواء استخدم مدرعات برادلي إم 2 إس ودبابات ليوبارد 2 إيه 6 الألمانية في هجمات مضادة سريعة ومدمرة قبل الانسحاب. لكن شبكة "سي إن إن" ذكرت أنه مع حظر الجمهوريين حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا في مجلس النواب، حصل هناك نقص في قذائف المدفعية وتم تقنينها.

المصدر: "سي أن أن"