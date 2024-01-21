إيلاف من بيروت: تمكن جنود أوكرانيون من وحدات الاستخبارات الدفاعية من تدمير نظام صاروخي روسي متطور مضاد للطائرات من طراز "تور" (Torus).

فحين اكتشف جنود الفرقة الأولى من لواء الاستطلاع المدفعي المنفصل الخامس عشر هذا النظام المتطور في منطقة الحدود الروسية – الأوكرانية، وجهوا طائرةً من دون طيار من طراز "وارمايت – الجيل الثالث" لقصفه.

حاولت القوات الروسية إسقاط هذه الطائرة بدون طيار بصاروخ "تور" عندما كانت تقترب من هدفها، لكن الصاروخ أخطأ الهدف، فتمكنت الطائرة بدون طيار الأوكرانية من الوصول إلى هدفها وتدميره، كما يظهر في الفيديو الذي نشرته الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية على حسابها في منصة فايسبوك.

و"تور" نظام صاروخي للدفاع الجوي سوفياتي الصنع، معروف في الغرب باسم "سام – 15". بدأ تطوير هذا النظام الصاروخي في عام 1975، وكان الهدف الرئيسي منه إسقاط صواريخ كروز التي تطلق من الجو.

دخل "تور" الخدمة في الجيش السوفياتي في عام 1986. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، نقلت هذه الأنظمة الصاروخية إلى روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا. بحلول عام 2020 تقريبًا، قام الجيش الروسي بتشغيل 172 من أنظمة الدفاع الجوي هذه بإصداراتها المختلفة، كما تم تصديرها إلى بلدان عدة في العالم.