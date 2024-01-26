لاهاي: لا تزال مدينة خان يونس الجمعة مسرحا لمعارك عنيفة دفعت آلاف الأشخاص إلى الفرار، فيما تتجه الأنظار نحو محكمة العدل الدولية في لاهاي التي يمكن أن تصدر قرارا يدعو إسرائيل إلى وقف هجومها على حركة حماس في غزة.

ولن يتناول الحكم الذي ستصدره المحكمة اليوم الاتهام الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا.

ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب أفريقيا بها، الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمَّرت مساحات شاسعة في القطاع وأودت، وفقاً للسلطات الصحية في غزة، بحياة أكثر من 25 ألف شخص.

وتطالب إسرائيل المحكمة برفض القضية برمتها. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس (الخميس)، إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة "إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة".

الهجوم الإسرائيلي

وقالت جنوب أفريقيا قبل أسبوعين إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يهدف إلى "تدمير سكان" غزة. بينما ترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتقول إنها تحترم القانون الدولي ولديها الحق في الدفاع عن نفسها.

وأطلقت إسرائيل عمليتها على غزة، بعدما شنَّت حركة «حماس» هجوماً عبر الحدود في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين إلى جانب احتجاز 240 رهينة.

ولن تقرر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضياً إلا ما إذا كان سيتم فرض إجراءات مؤقتة من عدمه، وما إذا كان هناك احتمال جدير بالاعتبار في أن تكون العملية الإسرائيلية تمثل انتهاكاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وستصدر المحكمة حكمها عند الساعة الواحدة ظهرا (12:00 بتوقيت غرينتش) في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة.