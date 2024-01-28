إيلاف: أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، الأحد، إن المناقشات التي دارت اليوم بشأن إبرام صفقة رهائن محتملة مع حماس كانت "بناءة".

وذكر المكتب، وفق "تايمز أوف إسرائيل" أنه تم عقد اجتماع رباعي في "أوروبا" ضم الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر لمناقشة إبرام اتفاق.

وأوضح البيان أنه "لا تزال هناك فجوات كبيرة سيناقشها الجانبان، هذا الأسبوع، في اجتماعات إضافية".

وكانت وكالة أسوشيتد برس نقلت عن مسؤولين كبيرين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن القول إن المفاوضين الأميركيين أحرزوا تقدما بشأن التوصل إلى اتفاق تقوم بموجبه إسرائيل بإيقاف العمليات العسكرية في غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تم احتجازهم في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال مقابل إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

ويواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة من عائلات الرهائن، ومن إدارة بايدن التي تواجه أيضا ضغوطا من جراء زيادة عدد القتلى المدنيين في غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.