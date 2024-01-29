واشنطن: عبّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الاثنين عن غضبه وأسفه على تنفيذ مسلحين مدعومين من إيران هجوما بطائرة مسيرة الأحد أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة عشرات آخرين في الأردن.

وأضاف خلال حديثه في مقر البنتاغون: "لن نتسامح أنا والرئيس مع الهجمات على القوات الأميركية وسنتخذ كل التحركات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا".

ملابسات الواقعة

وفي توضيح لملابسات الواقعة التي تُحقق فيها الولايات المتحدة لتقف عند أسباب عدم رصد المسيرة وإسقاطها، تشير المعلومات إلى أن طائرة مسيرة أميركية كانت تقترب من القاعدة في نفس الوقت الذي وقع فيه هجوم الطائرة المسيرة الأخرى التي كانت تُحلق على ارتفاع منخفض، ما تسبب بعدم رصدها من قبل دفاعات القاعدة.

يشار إلى القوات الأميركية تعرّضت لأكثر من 150 هجوم حتى الآن في العراق وسوريا والأردن، بالإضافة إلى الهجمات على السفن الحربية في البحر الأحمر. لكن هذا الهجوم هو الأول الذي يوقِع خسائر بشرية في صفوف الجيش الأميركي منذ بدء التوترات بالتزامن مع حرب غزة بين إسرائيل وحماس. وهو ما يشكّل ضغوطًا إضافية على معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن.