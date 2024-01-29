موسكو: ترأس الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اجتماعا للمجلس الأعلى للدولة الاتحادية في مدينة سان بطرسبوغ بحضور وفدي البلدين.

تعاون وثيق

وقال بوتين إن روسيا وبيلاروسيا، تتعاونان بشكل وثيق على الساحة العالمية، وتدعمان بعضهما البعض في مواجهة العقوبات (الغربية)، مشددًا على أن نهج البلدين تجاه المشاكل العالمية والإقليمية الحالية وبشأن معظم المشاكل متطابق ومتقارب بشكلٍ كبير.

السياسة الخارجية

وفيما أكد الرئيس الروسي على أن موسكو ومينسك ستعملان معا لضمان الأمن المشترك بشكل متساو، لفت إلى برنامج الإجراءات المنسقة للدولة الاتحادية في مجال السياسة الخارجية للفترة حتى عام 2026، والذي تم إعداده لهذا الاجتماع، سيكون بمثابة استمرار وتطوير "تنسيق أوثق بين روسيا وبيلاروسيا في الشؤون الدولية".

جدول أعمال

وإذ تحدث عن جدول أعمال مكثّف وغني لهذا الاجتماع، قال بوتين إن البلدين يرتبطان بقيم روحية وتاريخ مشترك، وعلى هذا الأساس المتين تبنى الشراكة بينهما.

وأضاف: "في تموز (يوليو)، سنحتفل بالذكرى الثمانين لتحرير بيلاروسيا من الغزاة النازيين، وفي أيار (مايو) 2025 سنُحيي الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.