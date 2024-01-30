إيلاف من بيروت: حكمت محكمة باكستانية على رئيس الوزراء السابق عمران خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي بالسجن 10 أعوام، بعدما أدانتها بتهمة تسريب أسرار الدولة.

وقالت المحكمة إن خان أخبر حكومة إسلام آباد بمحتويات برقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن.

وأعلنت حركة "إنصاف"، التي يتزعمها عمران خان، نيتها الطعن في الحكم الصادر، معلنة إنه ناتج من اتهام ذات خلفيات سياسية.

وكان خان يسعى إلى الترشح للانتخابات بعدما أطلقت المحكمة سراحه في الأشهر الماضية، لكن القضاء الباكستاني رفض ترشّحه ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في فبراير المقبل.

وسبق لخان أن اتهم الجيش الباكستاني بالتواطئ مع عائلات حكمت باكستان منذ سنوات، وذلك لسحق حركة "إنصاف" وحرمانها من الحضور تحت قبة البرلمان الباكستاني.

وأعلن مسؤول في اللجنة الانتخابية رفض عدد من مرشحي "إنصاف"، وفي مقدمهم عمران خان، لأنهم مدانون بأحكام قضائية صادرة بحقهم.