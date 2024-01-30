إيلاف من بيروت: أكدت بيانات الصندوق الأسود للطائرة "إيل-76" التي أسقطتها القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلغورود تعرضها لتأثير خارجي.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مصدر في وكالات إنفاذ القانون لوكالة "تاس" قوله: "تستبعد بيانات الصندوق الأسود جميع الروايات المحتملة لتحطم الطائرة (إيل-76)، وتؤكد تعرض الطائرة لتأثير خارجي، وأسقطت في الهواء". اضاف: "كل شيء واضح، وتحليل بيانات الصندوق الأسود مستمر، والعمل على وشك الانتهاء، ولسنا في عجلة من أمرنا".

جريمة متعمدة

وكان دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، قد قال إن البيانات المتعلقة بحادث الطائرة تشير إلى "أننا نتحدث عن جريمة متعمدة ومدروسة نفذتها كييف".

اضاف بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي الجمعة: "جميع البيانات المتوفرة لدينا اليوم تشير إلى أننا نتعامل مع جريمة متعمدة ومدروسة، والقيادة الأوكرانية كانت على دراية تامة بمسار وطريقة نقل الجنود إلى مكان التبادل المتفق عليه مسبقا".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، كانت كييف تعلم بنقل الأسرى من أجل التبادل.

حذف منشورات

إلى ذلك، لفت موقع "روسيا اليوم" إلى أن وسائل الإعلام الأوكرانية حذفت منشوراتها التي تفيد بأن القوات الأوكرانية هي من أسقط الطائرة في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وقال الموقع: "بعد أن قامت صحيفة ’أوكراينسكايا برافدا‘ بحذف خبر إسقاط قوات كييف الطائرة، وجميع الأنباء ذات الصلة، على خلفية إعلان وزارة الدفاع الروسية وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة، تبعتها وكالة RBC-Ukraine الأوكرانية وفعلت الشيء نفسه، حيث حذفت التقارير الإخبارية التي تفيد بأن طائرة النقل الروسية إيل-76 تم تحطيمها بسلاح القوات الأوكرانية".