واشنطن: رأى مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز في مقال لصحيفة "فورن أفيرز" أن الولايات المتحدة فقدت تفوقها بسبب النفوذ المتزايد لروسيا والصين.

وشرح في مقاله أن "صعود الصين والنزعة الانتقامية الروسية يخلقان تعقيدات جيوسياسية خطيرة في عالم يتسم بالمنافسة الاستراتيجية الشديدة التي لم تعد الولايات المتحدة تتمتع فيها بتفوق لا يمكن منازعته كما كان الأمر في السابق".

صمود صعب

وإذ لفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل على استعادة وتطوير الإنتاج الدفاعي الروسي، قال: "روسيا واثقة من قدرتها على "سحق أوكرانيا وإرهاق مؤيديها الغربيين". كما توقع أن يكون العام 2024 عاما صعبا لصمود كييف في ساحة المعركة.

حربٌ نووية

ومن جانبها أكدت روسيا على لسان العديد من المسؤولين، بأن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمدادها بالأسلحة والأموال، ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطًا مباشرًا في الحرب ضد روسيا.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية، وتوعدت بسحق أسلحة الغرب على الأراضي الأوكرانية.