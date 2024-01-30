واشنطن: أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال صواريخ GLSDB عالية الدقة إلى أوكرانيا، موضحًا أنه "كما وعدنا العام الماضي، سنزود أوكرانيا بصواريخ GLSDB كجزء من مبادرة دعم أمن أوكرانيا، لكننا لن نعلِن مواعيد محددة للتسليم لأسباب تتعلق بأمن العمليات".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت في وقت سابق إلى أن أوكرانيا قد تتسلم صواريخ GLSDB عالية الدقة من الولايات المتحدة الأربعاء كجزء من عمليات التسليم المُعلن عنها العام الماضي. علمًا أنه تم الإعلان عن إدراج GLSDB في إحدى حزم المساعدات العسكرية في شباط (فبراير) من العام الماضي.

يشار إلى أن مدى عمل صواريخ GLSDB يصل إلى 150 كلم. وهي نتاج تصميم مشترك بين شركتي "بوينغ" الأميركية و"سآب" السويدية اللتين أضافتا إلى القنبلة الجوية محركًا صاروخيًا وتم تكييفها بحيث يمكن إطلاقها من راجمات الصواريخ.