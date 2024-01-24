كوبنهاغن: أعلنت شركة الشحن الدانمركية ميرسك اليوم الأربعاء أن سفينتين ترفعان علم الولايات المتحدة كانتا تعبران مضيق باب المندب صوب الشمال، أبلغتا عن رؤية انفجارات قريبة، وعادتا أدراجهما.

وقالت الشركة في بيان أن البحرية الأميركية اعترضت عدة مقذوفات أثناء مرافقتهما.

وأكدت ميرسك أن السفينتين لم تتعرضا لأضرار ولم يُصب طاقمهما بأذى، وأن البحرية الأميركية رافقتهما خلال عودتهما إلى خليج عدن.

وتشغل السفينتين وحدة تابعة لميرسك بالولايات المتحدة تتولى الشحن لوزارتي الدفاع والخارجية وهيئة المعونة الأميركية وغيرها من الوكالات الحكومية.

وقالت ميرسك إن السفينتين مدرجتان في برنامج الأمن البحري والجسر البحري الطوعي مع الحكومة الأميركية الذي يوفّر حماية البحرية الأميركية خلال العبور بالمضيق.

وقالت القيادة المركزية الأميركية اليوم الأربعاء إن قوات الحوثيين أطلقت الأربعاء ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن على سفينة الحاويات "ميرسك ديترويت" التي ترفع العلم الأمبركي أثناء عبورها خليج عدن.

وأضافت في بيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالسفينة.