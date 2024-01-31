الخرطوم: أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في كلمة مصورة أمام الضباط أن "أي حل من خارج السودان لن يستمر ولن يصمد".

وأضاف: "منظمة الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية) من وجهة نظرنا لا تعنينا وغير معنية بالشأن السوداني. ومجلس السيادة لا يتحدث مع أي وسطاء، سواء في جوبا عاصمة جنوب السودان أو بالعاصمة المصرية القاهرة".

حراك حمدوك

ورأى البرهان أنه يتوجب على رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك المجيء إلى السودان وإجراء نقاش مع القوى السياسية، بدلاً من الحديث مع أطراف خارج البلاد، في إشارة إلى مبادرة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) الذي يسعى حمدوك من خلالها لحل الأزمة في البلاد.

وكانت التنسيقية قد أعلنت الثلاثاء أن وفدًا بقيادة حمدوك سيتوجه الأربعاء إلى جوبا تلبيةً لدعوة من جنوب السودان "في إطار برنامج الجولات الخارجية للتنسيقية لحشد وتكامل الجهود الدولية والإقليمية للمساعدة في تغليب الحلّ السلمي لإنهاء الحرب في السودان، ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي.

تجميد عضوية إيغاد

يُذكر أن وزارة الخارجية السودانية كانت قد أعلنت هذا الشهر تجميد عضوية البلاد في منظمة الإيغاد، مبررة قراراها بتجاهل المنظمة لقرار السودان الذي نقل إليها رسميًا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخصّ الوضع الراهن في البلاد.