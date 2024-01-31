إيلاف من دبي: سقطت من فم مذيعة أميركية سهوًا شتيمة تعد على الهواء مباشرةً خطيئة كبرى. هذا ما حصل للمذيعة جوي رايد، في شبكة "أم أس أن بي سي" الأميركية، إذ توفهت بكلمة نابية في أثناء عرض الشبكة مقطعًا للرئيس الأميركي جو بايدن، يقول فيه إنه سيغلق الحدود إذا مرر الكونغرس مشروع قانون يقضي بإرسال المزيد من الدعم لأوكرانيا.

وقالت رايد في برنامجها The ReidOut إن بايدن أبدى استعداده لاتخاذ خطوات حاسمة "إذا كان الكونغرس جادًا في حل أزمة الحدود". بعدها، عرضت الرئيس ألأميركي يقول: "لو كان مشروع القانون هذا هو القانون اليوم، لأغلقت الحدود الآن وأصلحته بسرعة".

معلقة على خطابه حول أزمة حدود ولاية تكساس المشتعلة.. مذيعة MSNBC تنسى الميكروفون مفتوحاً وتشتم #بايدن بكلمة نابية: ".. وتبدأ حرب لعينة أخرى"#العربية pic.twitter.com/mVaMmHcFpE — العربية (@AlArabiya) January 30, 2024

لكن، قبل انتهاء مقطع بايدن، ومن دون أن تتنبه إلى أن المذياع مفتوح، قال رايد: "Not Another F**King War"، اي "لا نريد حربًا لعينة أخرى".

أدركت رايد خطيئتها، فسارعت إلى الاعتذار من المشاهدين.