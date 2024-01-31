واشنطن: قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان التقى الأربعاء بالمسؤول الإسرائيلي الكبير رون ديرمر في واشنطن لبحث تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن.

وتعمل الولايات المتحدة مع إسرائيل وقطر للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ الهجوم المباغت الذي شنته الحركة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

منطقة عازلة

من جهةٍ أخرى، أعلن ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين أن الولايات المتحدة أثارت مع إسرائيل مسألة إنشاء منطقة عازلة في غزة، مضيفا: "واشنطن تعارض أي تقليص لمساحة أراضي غزة".

وفيما تجنّب ميلر الرد على أسئلة حول المداهمة على مستشفى في جنين وتدمير جامعة في غزة، متذرعًا بأنه لا يملك تحديثات حول تقييم المداهمة، أردف موضحًا: الولايات المتحدة أثارت مسألة هدم مواقع مع إسرائيل، لكن الأخيرة بررت بأن عمليات الهدم نُفذت فقط في مواقع تُستخدَم لإطلاق أنشطة إرهابية أو التدبير والتخطيط لها.