بيروت: نجح "التيكتوكر" ماثيو أبليس بالدخول إلى عالم "ديزني" في فلوريدا بواسطة "تذكرة دخول ذهبيّة" يفوق عمرها الـ45 سنة، ولم يتخطّ سعرها حينها الـ8 دولارات.

وحصد الفيديو الذي نشره أبليس وهو يفنّد تكتيكه أكثر من 8 ملايين مشاهدة على منصّة "تيك توك"، كما أنّه لقي ترحيباً من متابعيه الذين وصفوا الأمر بـ"حدث القرن".



وحين وجد الشاب هذه التذكرة في منزله، لم يكن أكيداً أنّها ستتيح له الدخول، لكّنه بنى مخاطرته على عدم وجود تاريخ لانتهاء الصلاحيّة على البطاقة، التي سمحت له بالوصول إلى جزء Magical Kingdom فحسب، التي يصل سعر الدخول إليها الى 184 دولاراً اليوم.