وارسو: طالبت وزارة المالية البولندية الثلاثاء بتفسيرات من غوغل بعد أن نشرت خدماتها أسعار صرف خاطئة للعملة الوطنية "الزلوتي" أقل بكثير من تلك المعتمدة في السوق.

مساء الاثنين، أظهرت أسعار صرف غوغل أن اليورو يعادل 5,20 زلوتي، والدولار حوالى 4,70 زلوتي والفرنك السويسري 5,30 زلوتي أي حوالى 23% أكثر من أسعارها في سوق الصرف.

رد وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي الاثنين على منصة أكس بعد نشر هذه الأسعار قائلا "لنبق هادئين. سعر صرف الزلوتي هذا الذي يسبب الذعر هو سعر زائف".

وأضاف "خلال لحظة، ستفتح الأسواق الآسيوية وسيعود الوضع إلى طبيعته".

أسباب النشر الخاطىء

والثلاثاء أعلنت وزارة المالية البولندية على منصة أكس انها طلبت رسميا تفسيرات من غوغل-بولندا "حول اسباب النشر الخاطىء أمس لمعدلات صرف الزلوتي وحول الاجراءات التي ستتخذها (غوغل) لتجنب مثل هذه الاوضاع في المستقبل".

من جهته تحدث الناطق باسم البنك المركزي البولندي عن "سعر صرف وهمي للزلوتي" عرض على غوغل معلنا أن البيانات "التي تقدمها المنصة ليست دقيقة دائما".

لم تصدر غوغل أي تعليق الثلاثاء.

تحليل ضعيف لبيانات السوق

بحسب الخبراء الذين تحدثوا الى وسائل إعلام بولندية فان الخطأ قد يكون ناجما عن الخوارزمية التي تستخدمها غوغل وتحليلها الضعيف لبيانات السوق التي لم يتم تحدثها في 31 كانون الأول/ديسمبر و1 كانون الثاني/يناير.

بحسب غوغل، فان سعر صرف اليورو بلغ الثلاثاء 4,35 زلوتي والدولار 3,97 زلوتي والفرنك السويسري 4,68 زلوتي.