إيلاف من دبي: تعرف الباحثون في العام الماضي على ديناميكيات الكون والميكروبات الدقيقة، وطبيعة الدماغ البشري، والذكاء الاصطناعي، وعلى أمور أخرى كثيرة. هذه 47 منها مذهلة.

1. ثمة مواسم في المريخ، وفي الشتاء تتساقط الثلوج

2. الخفافيش هي أكثر الثدييات صحة على وجه الأرض

3. حليب الثدييات يتغير اعتمادًا على الوقت من اليوم، وعمر الطفل وجنسه، والنظام الغذائي للأم

4. أغلبية السترات الصوفية المتوافرة في السوق الأميركية مصنوعة جزئيًا من البلاستيك

5. تبين أنه في عام 2003، ألقت ناسا اللوم في تفكك مكوك الفضاء كولومبيا جزئيًا على برنامج "باور بوينت" من مايكروسوفت

6. يتم احتجاز ما يصل إلى 36 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية الناتجة عن الوقود الأحفوري في العالم، مؤقتًا على الأقل، في الفطريات

7. الفئران والجرذان لا تستطيع التقيؤ

8. في ثلاثينيات القرن العشرين، فكر الجيش الأميركي في توزيع حصص يومية من عشبة المتة على الجنود

9. يمكن التحكم بالأنفين بشكل منفصل عن طريق الإبطين

10. ممكن أن ترضعي طفلك من دون أن تكوني حاملاً

11. إذا كنتِ حاملاً، قد تنمو قدميك بمقدار نصف حجم الحذاء تقريبًا وقد تطول 0.4 بوصة

12. تعد أسماء الأطفال المحايدة جنسانيًا أكثر شيوعًا في الولايات المحافظة في أميركا

13. بحلول عام 2051، قد تنفد رموز المناطق المكونة من ثلاثة أرقام في أميركا الشمالية

14. عندما تنظر إلى الوشم، فإنك ترى الحبر يلمع في "بطن" الخلية المناعية التي التهمته وفشلت في هضمه

15. لا تزال التكنولوجيا المستخدمة وراء أجهزة طهي الأرز الأولى، والتي بيعت في عام 1955، مستخدمة على نطاق واسع حتى اليوم - لأنها مثالية .

16. صندوق البيتزا المموج الذي يستخدمه كل مطعم بيتزا لم يتغير منذ اختراعه في عام 1966، وهو سيء في الحفاظ على البيتزا

17. تعمل قاعدة بيانات تضم ما يقرب من 200 ألف كتاب مقرصنة على تشغيل العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي

18. الأميركيون يعانون من فقدان الذاكرة

19. موسم الحساسية يزداد سوءًا في كل عام

20. وصلت درجات الحرارة العالمية للأرض في الشهر الماضي إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة للمرة الأولى

21. يقوم أصحاب القطط في قبرص بإعطاء أدوية كوفيد المتبقية لحيواناتهم الأليفة

22. في غضون ثماني ثوان من شطف المرحاض، يمكن أن يطلق عمودًا من الهباء الجوي في الهواء على ارتفاع حوالي خمسة أقدام، ومباشرة في وجهك

23. العديد من كريمات العين متطابقة وظيفيًا مع مرطبات الوجه لكنها أكثر تكلفة

24. يعاني رجل هولندي وعائلته من حالة دماغية محيرة تسمى "عمى الألوان" : يمكنهم رؤية الألوان، لكنهم لا يستطيعون تسميتها

25. أربك إعصار أوتيس أنظمة الإنذار بزيادة سرعة الرياح بأكثر من 100 ميل في الساعة خلال 24 ساعة

26. ارتكبت الثعالب جرائم قتل جماعية ضد طيور النعام ثلاث مرات على الأقل خلال الثلاثين عامًا الماضية

27. ليس لدينا أي دواء فعال يعالج فقدان الشهية

28. لا توجد مبادئ توجيهية سريرية ثابتة لتشخيص وعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين

29. محتمل أن يكون لأحد أقمار زحل محيط صالح للحياة

30. قد يكون ابتلاع الحبة أسهل إذا أدرت رأسك أثناء ابتلاعها

31. يمكن نماذج الذكاء الاصطناعي تحليل فحوصات دماغ شخص يستمع إلى قصة ثم إعادة إنتاج جوهر كل جملة

32. تشير عقود من الأبحاث إلى أن التنويم المغناطيسي قد يكون علاجًا فعالًا لمتلازمة القولون العصبي

33. قبل شركتي تيسلا وميتا، كان أكبر عمالقة التكنولوجيا في بالو ألتو عبارة عن مزرعة لتربية خيول السباق

34. يمكن كاميرات أيفون إجراء تريليونات من العمليات لتحسين صورة واحدة

35. الهواتف القابلة للطي الحديثة لها رائحة كريهة لأنها مصنوعة من قصاصات معاد تدويرها من عملية تصنيع الهواتف الذكية

36. الليمون ليس نكهة بقدر ما هو حساسية تحدد المشروبات الغازية

37. توفر الحكومة الإيطالية قسائم طعام خالية من الغلوتين لمن يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية

38. بعض الأشخاص الذين يتناولون أوزمبيك لإنقاص الوزن يقومون أيضًا بالإقلاع عن التدخين والشرب والتسوق عبر الإنترنت بسهولة

39. السيارات الأمريكية تصطدم بأكثر من مليون حيوان كبير وما يصل إلى 340 مليون طائر في كل عام

40. مئات الحفر على القمر لا تتلقى ضوء الشمس المباشر أبدًا.

41. كانت المساحة الإجمالية لسطح الجليد البحري في القطب الجنوبي في يوليو أقل بأربعة انحرافات معيارية من المتوسط في ذلك الوقت من العام

42. قد يكون الأكسجين في الواقع سيئًا للتطور متعدد الخلايا.

43. حوالي ثلث حالات الحمل لدى النساء البالغات من العمر 40 عامًا أو أكثر غير مخطط لها

44. شهد أطباء الأقدام ارتفاعًا كبيرًا في حالات التهاب اللفافة الأخمصية منذ بدء جائحة فيروس كورونا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الكثير من الأشخاص الذين يعملون من المنزل يتجولون حفاة القدمين على الأرضيات الصلبة

45. يقوم العديد من مشجعي كرة القدم بضرب أجهزة التلفاز الخاصة بهم أو إطلاق النار عليها أو دهسها أو تدميرها بطريقة أخرى عندما لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لفريقهم

46. للدلافين نسختها الخاصة من كلام الأطفال

47. من ناحية الجاذبية، فإن الأرض لا تشبه الرخام الأزرق بقدر ما تشبه حبة البطاطس

