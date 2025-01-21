إيلاف من واشنطن: رصدت عدسات المصورين، الإثنين، لحظة عفوية جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، خلال حفل التنصيب في واشنطن.

وتعرض ترامب لموقف محرج حينما أراد تقبيل زوجته ميلانيا أمام الحضور في مبنى الكونغرس (الكابيتول).

واقترب ترامب من زوجته وسط تجمع حاشد من الحاضرين وحاول تقبيلها على خدها، لكنه فشل في ذلك بسبب قبعة كبيرة كانت تضعها على رأسها.

واضطر ترامب لإعطاء زوجته "نصف قبلة"، حيث تجنب الإحراج واكتفى بقبلة في الهواء.

المشهد جذب أنظار المتابعين وتسبب في حالة من الضحك للحاضرين في القاعة وكذلك المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

رمي الأقلام للحاضرين

كذلك شهل الحفل موقفا غريبا آخر، إذ رمى الرئيس الأميركي أقلامه التي وقع بها أولى أوامره في أعقاب أدائه اليمين الدستورية بمبنى الكابيتول على الحضور في حفل تنصيبه، وسط ضحك تصفيق الحاضرين.

وأخذ ترامب الأقلام المتبقية وراح يرميها واحدا تلو الآخر على الحاضرين في المقدمة وعلى الجوانب، ما أثار تفاعلهم وسعادتهم بالتقاطها، وبدأوا يأخذون صور سيلفي وهي بأيديهم.

يذكر أن ترامب أدى اليمين في مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن، ليصبح الرئيس الأميركي الـ47.

ومثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميا من إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى إدارة الرئيس الجمهوري.