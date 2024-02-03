باريس: يزور رئيس الحكومة الفرنسي غابرييل أتال الإثنين برلين، في أول زيارة خارجية له، وفق ما أعلن مكتبه الجمعة.

ومن القرر أن يلتقي أتال بالمستشار الألماني أولاف شولتس بهدف "تعزيز العلاقات الفرنسية الألمانية".

مباحثات ثنائية

بعد إلقاء كلمة أمام جالية بلاده في السفارة الفرنسية، سيلتقي أتال وشولتس الساعة 18:00.

وقال متحدث باسم المستشار الألماني الجمعة إن هذا اللقاء سيتطرق إلى كل المواضيع "الثنائية والأوروبية والدولية" إضافة إلى مسائل السياسة الاقتصاديّة.

ووفق البرنامج سيعقد المسؤولان بعد لقائهما مؤتمرا صحافيا مشتركا، على أن يتناولا العشاء في المستشارية.

تهنئة

وكان شولتس قد وجّه في رسالة عبر منصة "إكس" التهنئة لأتال في 9 كانون الثاني (يناير) على تعيينه رئيسا للحكومة الفرنسية، متحدثًا عن "مواصلة التعاون وتعزيزه" بعد خلافات في الآونة الأخيرة خصوصًا في مجال الطاقة.

ورد عليه أتال عبر المنصة نفسها، قائلا إن "فرنسا وألمانيا متحدتان أكثر، يعني أوروبا أقوى وتسير إلى الأمام. إلى الملتقى!".