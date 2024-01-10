إيلاف من باريس: وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة ترحيب إلى رئيس الحكومة الجديد غابرييل أتال، في أعقاب تعيينه رئيسا للوزراء اليوم الثلاثاء.

وقال ماكرون في رسالته التي نشرها عبر صفحته الرسمية في منصة "X": "عزيزي غابرييل أتال.. أعلم أنني أستطيع الاعتماد على طاقتكم والتزامكم بتنفيذ مشروع إعادة التسلح والتجديد الذي أعلنته". مضيفًا: "وفاء لروح عام 2017: التفوق والجرأة. في خدمة الأمة والفرنسيين".

ويبدو أن ماكرون يضع ثقةً كبيرة برئيس حكومته الشاب البالغ من العمر 34 سنة، وشهد صعودًا سريعًا جدا الى المناصب العليا، حيث لمع نجمه واشتهر في فرنسا خلال شغله منصب المتحدث باسم الحكومة خلال جائحة كورونا.

ولقد نجح أتال باستلام منصب رئاسة الوزراء ليكون أصغر رئيس حكومة في فرنسا وأول مثلي الجنس في موقع رفيع يكشف ميوله علنًا.

من هو؟

ولد غابرييل نيسيم أتال سنة 1989 في مدينة كلامار لعائلة ثرية. كان والده إيف أتال محاميا ومنتجا سينمائيا، وهو من أصول يهودية تونسية.

ووالدته ماري دو كوريس كانت موظفة في شركة إنتاج وهي مسيحية أرثوذكسية ذات أصول يونانية من سكان مدينة أوديسا في أوكرانيا.

عاش علاقة حب مع المغنية جويس جوناثان، ثم دخل في عقد زواج مدني مع النائب الأوروبي ستيفان سيجورني قبل أن يعلن في ديسمبر 2018 عن مثليته الجنسية.