إيلاف من بيروت: أعلن بيان صادر عن البنتاغون أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نقل إلى قسم "العناية المركزة" فيما كان يخضع لعلاج في المثانة. وأضاف البيان: "بعد سلسلة من التحاليل وبعد تقييم الوضع بدقة، أدخل وزير الدفاع إلى قسم العناية المركزية في مركز وولتر ريد العسكري الطبي، ليحظى بالعناية وليخضع للمراقبة".

وفي وقت سابق من ليل الأحد، قال بات رايدر، المتحدّث باسم البنتاغون، إنّ أوستن الذي يُعاني سرطان البروستاتا فوّض مهمّاته لنائبته، وذلك بعيد نقله المستشفى بسبب مشكلة طارئة في المثانة.

أضاف رايدر: "في الساعة 16:55، نَقل الوزير أوستن مهمّات الوزارة إلى نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس في أثماء تلقيه العلاج، وهو أُبلِغ البيت الأبيض والكونغرس بهذا الأمر"، وذلك بعد ساعات قليلة من توجّهه إلى المستشفى، تواكبه أنظمة الاتّصالات السرّية وغير السرّية اللازمة لتأدية واجباته.

ونُقل أوستن إلى المستشفى مجدّدًا الأحد، وهذه المرّة بسبب "مشكلة طارئة في المثانة"، بعد مرور أسابيع على دخول سابق له أثار جدلًا بعدما أبقاه سرًّا.

وكان الأطباء في مستشفى والتر ريد العسكريرجحوا أن يتعافى أوستن من سرطان البروستاتا، علمًا أنه أخفى عن الرئيس الأميركي جو بايدن تشخيص إصابته بالسرطان أسابيع عدة، ولم يبلّغ حتى الكونغرس إلا بعد أيام على دخوله المستشفى في 1 يناير المنتصرم.

وخضع أوستن السبعيني لجراحة بسيطة لعلاج السرطان في 22 ديسمبر 2023، وبات في المستشفى ليلة واحدة فقط.