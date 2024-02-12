لندن: تقترب علامة "ذي بودي شوب" The Body Shop التجارية البريطانية العملاقة في مجال مستحضرات التجميل، من وضعها تحت الحراسة القضائية في المملكة المتحدة، ما يهدد عدداً كبيراً من الوظائف ونقاط البيع في هذا البلد، وفق معلومات ذكرتها قناة "سكاي نيوز".



وأفادت القناة أن المجموعة "تستعد لتعيين" متخصص في إعادة الهيكلة "لإدارة إجراءات الإعسار لعملياتها في المملكة المتحدة"، حيث تملك "ذي بودي شوب" حوالى 200 متجر.

ولن يطال هذا الإجراء المتاجر التابعة للشبكة خارج المملكة المتحدة، بحسب معلومات أوردتها "سكاي نيوز" نقلاً عن مصدر داخلي.

وقد بيعت العلامة التجارية البريطانية في نهاية عام 2023 من جانب مالكتها البرازيلية Natura Cosmeticos "ناتورا كوسميتيكس" إلى صندوق الاستثمار الألماني Aurelius "أوريليوس".

وكانت قيمة الصفقة أقل بكثير من مبلغ المليار يورو الذي دفعته الشركة البرازيلية عندما اشترت المجموعة من العملاق الفرنسي "لوريال" في عام 2017.

تأسست "ذي بودي شوب" عام 1976 في برايتون، بجنوب المملكة المتحدة، ولديها متاجر حالياً في 89 سوقاً حول العالم، وتبيع منتجات للاستحمام والجسم مصنوعة من مكونات طبيعية ومستحضرات للعناية بالبشرة والشعر والعطور والمكياج.

يقع مقر الشركة الرئيسي في لندن، وتوظف حوالى 7000 شخص.